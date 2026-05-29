Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天气热荔枝极易坏！忌直接放雪柜？即学3招保鲜秘技 防变黑更可放足1个月！

食用安全
更新时间：16:00 2026-05-29 HKT
发布时间：16:00 2026-05-29 HKT

正值荔枝当造季，但天气酷热，荔枝放两三日便极易果皮变黑及流失水分。不少人习惯将其直接塞入雪柜，原来这做法大错特错！有专家教3大保鲜秘技，只需将荔枝简单处理，不但能防变黑变硬，更可保鲜长达1个月。

荔枝忌直接放雪柜？即学3招保鲜秘技放足1个月

台湾农粮署在其Facebook专页发文指出，每年5月至7月上旬是荔枝的当造盛产期，市面上的品种多元，包括酸甜弹牙的玉荷包、香气浓郁的黑叶，以及果肉丰厚的糯米糍等，各具特色。挑选荔枝时应以果实饱满紧实、带有淡淡果香为佳；若购买玉荷包，则以「红中带绿」的风味最佳。不过，新鲜荔枝采收2至3日后，果皮便极易流失水，产生硬化及褐化，所以购买后可视乎用途及食用频率，按以下3个实用秘诀进行保存：

荔枝3招保鲜秘技
荔枝3招保鲜秘技

1.冷藏保鲜法：可保鲜3至5天

  • 将荔枝表面喷上少许清水。
  • 用白报纸将荔枝包裹好。
  • 放入胶袋中绑紧封口，再放入雪柜冷藏。

2.盐水浸泡法：可保鲜7至10天

  • 用剪刀剪下荔枝，注意须保留少许蒂头。
  • 放入盐水中浸泡约5分钟。
  • 沥干水后放入保鲜袋，再放入雪柜冷藏。

3.冰格急冻法：可保鲜1个月

  • 将荔枝剥壳并去除果核。
  • 将果肉放入保鲜盒中，直接放入雪柜冰格急冻。

【同场加映】苹果放入雪柜大错特错？漏做1步恐导致全层蔬菜腐烂？即学1招保存法更甜/新鲜

荔枝含2大化学物质 空肚大量进食恐至死亡

根据香港食物安全中心网站资料，荔枝天然含有次甘氨酸A和亚甲环丙基甘氨酸这两种化学物质，可抑制人体产生葡萄糖，而未熟的荔枝含量就更高。相对于成年人，小朋友的肝糖储备较少，不吃正餐更容易导致低血糖。如果小朋友在空肚期间大量进食荔枝，荔枝的化学物有机会血糖大跌，令儿童出现抽搐、昏迷、甚至死亡。

为安全起见，有食物安全当局建议一般成人每天吃荔枝最好控制在300克以内（约10粒），儿童一次食用不超过5粒为宜，切忌空腹食用，最好在两餐之间食用。一般而言，糖尿病患者食用荔枝可引起血糖波动，故应尽量少吃荔枝。

资料来源：台湾农粮署食物安全中心

延伸阅读：6种食物不宜放雪柜 薯仔冷藏易有致癌物？保存隔夜饭少做1事恐中毒

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
青衣女子被贼按密码入屋盗百万手袋名牌 疑为前男友指使 警拘27岁前男友
突发
5小时前
观塘蓝田邨单位煤气炉蒸蕃薯时爆炸 女住户4成烧伤送院
01:10
观塘蓝田邨单位煤气炉蒸蕃薯时爆炸 女住户4成烧伤送院
突发
32分钟前
邵音音大埔豪宅内貌曝光 巨型饰物柜放满珍藏品 九龙塘3000呎大屋更具气派
邵音音大埔豪宅内貌曝光 巨型饰物柜放满珍藏品 九龙塘3000呎大屋更具气派
影视圈
6小时前
73岁卢伟国拖32岁未婚妻余仲欣现身 被指「爷孙恋」 卢伟国：无时间理闲言闲语 抢答会否生B
政情
2小时前
向太爆一顶流男星当众向她下跪  为认契妈不理巨星身份  向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
向太爆一顶流男星当众向她下跪  为认契妈不理巨星身份  向太赞冇城府曾捐巨款脤灾
影视圈
18小时前
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
日挨3小时深港通勤！港女3年住匀深圳公开真实生活 指一类人不宜搬 7千租900呎揾房有秘技｜Juicy叮
时事热话
2026-05-28 17:13 HKT
吴婉芳二仔胡智同奢华婚礼全曝光 270度天际线下宣誓激动爆喊 「最美奶奶」红裙配翡翠艳压全场
吴婉芳二仔胡智同奢华婚礼全曝光 270度天际线下宣誓激动爆喊 「最美奶奶」红裙配翡翠艳压全场
影视圈
5小时前
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
马贯东卷入「李家风暴」后首现身 一视帝偕女友用行动力撑好兄弟 继续善举获网民激赞
影视圈
2026-05-28 17:10 HKT
Driscoll's蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢字？
Driscoll&#039;s蓝莓大争议！相似包装产地不同 官方拆解玄机：高质靓货认住呢行字？
饮食
2026-05-27 19:23 HKT
吕良伟遭好友出卖连环骗财 损失「天文数字」晴天霹雳 以德报怨再唔见几十万：我真系蠢
吕良伟遭好友出卖连环骗财 损失「天文数字」晴天霹雳 以德报怨再唔见几十万：我真系蠢
影视圈
7小时前