天气热荔枝极易坏！忌直接放雪柜？即学3招保鲜秘技 防变黑更可放足1个月！

正值荔枝当造季，但天气酷热，荔枝放两三日便极易果皮变黑及流失水分。不少人习惯将其直接塞入雪柜，原来这做法大错特错！有专家教3大保鲜秘技，只需将荔枝简单处理，不但能防变黑变硬，更可保鲜长达1个月。

荔枝忌直接放雪柜？即学3招保鲜秘技放足1个月

台湾农粮署在其Facebook专页发文指出，每年5月至7月上旬是荔枝的当造盛产期，市面上的品种多元，包括酸甜弹牙的玉荷包、香气浓郁的黑叶，以及果肉丰厚的糯米糍等，各具特色。挑选荔枝时应以果实饱满紧实、带有淡淡果香为佳；若购买玉荷包，则以「红中带绿」的风味最佳。不过，新鲜荔枝采收2至3日后，果皮便极易流失水分，产生硬化及褐化，所以购买后可视乎用途及食用频率，按以下3个实用秘诀进行保存：

荔枝3招保鲜秘技

1.冷藏保鲜法：可保鲜3至5天

将荔枝表面喷上少许清水。

用白报纸将荔枝包裹好。

放入胶袋中绑紧封口，再放入雪柜冷藏。

2.盐水浸泡法：可保鲜7至10天

用剪刀剪下荔枝，注意须保留少许蒂头。

放入盐水中浸泡约5分钟。

沥干水分后放入保鲜袋，再放入雪柜冷藏。

3.冰格急冻法：可保鲜1个月

将荔枝剥壳并去除果核。

将果肉放入保鲜盒中，直接放入雪柜冰格急冻。

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荔枝含2大化学物质 空肚大量进食恐至死亡

根据香港食物安全中心网站资料，荔枝天然含有次甘氨酸A和亚甲环丙基甘氨酸这两种化学物质，可抑制人体产生葡萄糖，而未熟的荔枝含量就更高。相对于成年人，小朋友的肝糖储备较少，不吃正餐更容易导致低血糖。如果小朋友在空肚期间大量进食荔枝，荔枝的化学物有机会血糖大跌，令儿童出现抽搐、昏迷、甚至死亡。

为安全起见，有食物安全当局建议一般成人每天吃荔枝最好控制在300克以内（约10粒），儿童一次食用不超过5粒为宜，切忌空腹食用，最好在两餐之间食用。一般而言，糖尿病患者食用荔枝可引起血糖波动，故应尽量少吃荔枝。

资料来源：台湾农粮署、食物安全中心

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