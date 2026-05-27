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微塑胶危机！研究揭颈动脉藏微粒 心脏病中风风险增｜附3招减低风险

食用安全
更新时间：14:00 2026-05-27 HKT
发布时间：14:00 2026-05-27 HKT

塑胶自1860年发明以来，其产量在20世纪呈指数式增长。全球塑胶年产量由1950年的约180万噟，飙升至2022年的3.63亿吨，预计到2050年更将达到9.02至11.24亿吨。塑胶为生活带来极大便利，但同时亦演化为「看不见的污染」，甚至悄然入侵人体。近年，科学家陆续于人体多个系统及体液中检测到微塑胶，显示人类暴露于塑胶污染的情况已相当普遍。

纳米级危机：小到穿透细胞膜

微塑胶及纳米塑胶是指能进入人体的极微细塑胶碎片：

  • 微塑胶：直径小于5毫米
  • 纳米塑胶：体积仅1至1000纳米，小得足以穿透细胞膜，直接干扰细胞正常运作

这些微粒主要来自两大来源：

  • 工业产品（如化妆品、个人护理产品中的塑胶微粒）
  • 塑胶废物自然分解（堆填区或海洋中的塑胶垃圾降解、合成纤维衣物脱落的纤维）

目前，微塑胶及纳米塑胶已广泛存在于海洋、土壤、空气、海洋生物及饮用水中。科学家已在人体心血管、消化、内分泌、皮肤、淋巴、呼吸、生殖及泌尿系统中检测到微塑胶；同时，母乳、胎便、精液、粪便、痰液和尿液中也发现其踪迹。这引发医学界对长期健康的深切关注。

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如何进入及滞留体内？

人类主要透过两大途径摄入微塑胶与纳米塑胶：

  • 饮食摄取受污染的食物和水
  • 呼吸道吸入空气中的悬浮微粒

不同体积的塑胶造成的影响有别

  • 微塑胶：可能直接阻塞消化系统，甚至堵塞脑内小血管
  • 纳米塑胶：更易穿过肠道或肺部屏障，进入血液循环，积聚于全身器官，干扰细胞运作

由于塑胶极难分解，加上人体缺乏有效的代谢或排毒机制将它们排出，这些微粒容易在体内长时间滞留和累积。更令人关注的是，微塑胶与纳米塑胶表面粗糙且带电荷，容易吸附环境中的重金属及有机污染物，将有害物质带入身体组织，增加健康风险。

健康威胁：增加心脏病及中风风险

近期医学研究敲响了警钟：

  • 细胞研究显示，微塑胶和纳米塑胶可引发炎症、氧化压力及组织损伤
  • 动物研究发现，微塑胶可能导致肠道、肝脏、排泄及生殖系统功能失调
  • 人体研究更指出，在颈动脉斑块中检出微塑胶与纳米塑胶的人士，其心脏病发、中风或早逝风险较高

虽然目前详细数据主要来自细胞实验及动物模型，尚不足以完全证实长远的直接因果关系，但现阶段证据已明确显示微塑胶与健康风险之间的关联，足以引起医学界高度重视。

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3招减低健康风险

我们难以完全避免接触塑胶，但可以透过以下方法有效降低风险：

个人层面

  1. 减少使用即弃塑胶包装及餐具
  2. 避免以塑胶容器盛载食物进行加热
  3. 减少饮用胶樽装水

社会层面：

支持减少塑胶生产、改善塑胶废物管理、淘汰不必要的塑胶添加剂。这不仅保护环境，更能保障大众健康。从长远看，国际间应加强合作限制塑胶污染，并积极寻找对环境和人类更安全的塑胶替代品。

 

撰文：香港都会大学护理及健康学院助理教授彭鼎佳博士

延伸阅读：茶包泡茶恐吞116亿微塑胶？医生点名6大高危习惯 必学5招降中毒风险

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彭鼎佳博士香港都会大学护理及健康学院助理教授简介:

于香港大学取得博士学位，研究领域涵盖疾病检测、生物标记及分子生物学等。多年专注研究心理健康与抑郁症课题，成果多次于国际期刊发表，并积极推动社区健康发展 。

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