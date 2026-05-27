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57岁妇腰腿痛足2年 千条寄生虫入侵脊髓险瘫 感染「欧猬叠宫绦虫」与生食蛙/蛇有关？

食用安全
更新时间：11:00 2026-05-27 HKT
发布时间：11:00 2026-05-27 HKT

福建一名57岁女子过去两年持续受腰腿剧痛困扰，曾一度被怀疑患中枢神经系统肿瘤。今年初病情急转直下，四肢无力，近乎瘫痪。医生最终在其脊髓内取出逾千条白色寄生虫，确诊为罕见的「欧猬叠宫绦虫」感染。

2年腰腿剧痛 一度误诊为肿瘤 四肢无力近乎瘫痪

《福州日报》报导，李女士早在两年前就出现严重的腰痛与腿痛，在当地医院接受检查时，影像学结果一度指向「中枢神经系统肿瘤」。

惟首次手术因寄生虫与神经组织严重黏连，仅进行局部减压与活检，未能查出真正病因。今年初病情恶化，李女士的剧痛再度复发，体内的神经系统遭到进一步破坏，逐渐发展为四肢无力、行走困难，她无法自理，近乎瘫痪。

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10小时高难度手术 从脊髓取出上千条寄生虫

再次入院后医生怀疑寄生虫感染，随即进行脊髓手术。主刀医生形容，打开脊髓后的画面「震惊」，密密麻麻的寄生虫与神经紧密交织，清除过程「如同在汤里捞面条」，必须在不伤害周边脆弱神经组织的前提下，小心翼翼逐条取出寄生虫，整场手术整整耗时10小时。

经实验室检测确认，这些寄生虫为「欧猬叠宫绦虫」，是一种临床上的罕见物种，过去多见于欧洲，但近年来在中国南方地区的病例有上升趋势。

李女士术后配合驱虫药，肌力从近乎瘫痪的1至2级，恢复至接近正常的4级，现可在搀扶下站立行走。

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医生呼吁：切勿生食野生动物及饮用生水

医生提醒，「欧猬叠宫绦虫」一般通过2个途径进入人体：

1. 生食蛙、蛇等野生动物，寄生虫一旦进入肠胃会突破肠道黏膜，进入血液系统、循环至大脑或脊柱。

2. 误信民间偏方，用生蛙肉/生蛇肉外敷伤口。寄生虫会突破皮肤黏膜，进入皮下系统，及游走至椎管等脊神经，再进入脊髓及中枢神经系统。

因此预防寄生虫感染，关键在于养成良好的饮食与生活习惯，切勿生食或半生食蛙类、蛇类等野生动物；不要盲目相信民间偏方。若出现不明原因的神经系统症状（如肢体麻木、无力），应及早求医。

延伸阅读：一条油甘鱼藏30cm生猛寄生虫 鲭鱼都出事！专家揭高危鱼类+教3招预防

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