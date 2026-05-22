洗头水用错方法超伤头皮！1个悭家行为恐脱发 医生教2招找回健康秀发
发布时间：18:03 2026-05-22 HKT
不少港人在选择个人护理产品时，往往习惯一瓶洗头水用到见底才更换。这个看似节约、无害的习惯，其实可能让清洁效果大打折扣，甚至引发各种严重的头皮问题。皮肤科医生柯博桓指出，头皮健康与洗头水的更换频率息息相关，并列出4大必须定期更换洗头水的关键原因，颠覆大众过往对头皮保养认知。
长期不换洗头水的4大危机 一情况反令头皮累积
原因1：头皮菌群失衡
头皮表面栖息著各种微生物，健康的头皮环境极之仰赖这些菌群的生态平衡。当长期使用同一款洗发产品时，洗头水中的抗菌成分会令特定菌种产生耐受性，导致清洁与抑菌效果逐渐减弱。一旦坏菌趁机滋生，头皮屑、痕痒感及毛囊炎等问题便会接踵而来。
原因2：清洁效能钝化
同样的界面活性剂使用久了，头皮会逐渐适应其清洁模式，皮脂腺亦会随之调整油脂分泌量来「对抗」。结果就是明明天天洗头，头皮却越洗越油腻，毛囊口亦变得容易堵塞，导致油脂粒与暗疮愈冒愈多。
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原因3：化学成分累积
市面上许多洗头水都含有矽灵、防腐剂或香精等成分，短期使用或许不会有明显异样，但若长期累积在头皮与毛囊周围，便会形成持续的慢性刺激，头皮容易敏感的人士对此需要格外留神。
原因4：未能迎合头皮转变
香港四季天气转变明显，夏天湿热出油量大增，冬天干燥则容易脱屑；再加上生理期前后的荷尔蒙波动，或工作压力大时，头皮都会变得更加敏感。头皮的状态其实随时在变，同一款洗头水根本无法应付所有情况。
如何正确评估与挑选洗头水
对策1：每隔数月定期评估
想正确更换洗头水，建议每1至3个月评估一次自己的头皮状况，千万别等到头皮出现发炎或脱发等严重问题才临渴掘井。
对策2：依据季节与症状换季
市民应依照季节或当下的头皮状况适时切换产品。例如发现最近出油情况严重，应暂时更换为控油配方；若感觉头皮干痒，则应改用舒缓保湿款式。准备两款不同功效的洗头水轮流使用。
资料来源：皮肤科医生柯博桓
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