成日食加工食品唔止增患癌风险？研究揭6种防腐剂陷阱 这1种最易被忽略

香港市民外出用膳、购买外卖或光顾茶餐厅极为普遍，亦常备微波炉叮叮饭盒、香肠、午餐肉及包装汤品等加工食品以求方便。大众普遍知道这类食品不宜多吃，而最新的两项大型研究更进一步证实，某些常见的食品防腐剂，与乳腺癌、前列腺癌等癌症风险上升，以及二型糖尿病的发生率增加有显著关联。虽然这些添加剂多数已通过安全标准并广泛应用，但研究人员指出，长期摄入可能透过破坏肠道菌群与代谢健康，带来尚未完全厘清的长远健康威胁。

大型追踪研究新发现 食品添加剂成慢性毒药？

上述发现来自法国国家健康与医学研究院（INSERM）主导的「NutriNet-Santé」大型研究计划。该项目自2009年启动，追踪了超过17万名成年人，透过详细的饮食纪录与国家医疗数据，比对食品添加剂摄入量与慢性疾病之间的关联。研究计划负责人 Mathilde Touvier 表示，这是全球首度系统性分析多种食品防腐剂与癌症及糖尿病风险的研究，但她亦强调这属于观察性研究，尚无法直接证明因果关系，仍需更多临床验证。

特定防腐剂与癌症相关

其中一项发表在《英国医学期刊》（The BMJ）研究，分析10万5千多名起初未罹患癌症的参与者，最长追踪期达14 年。在研究聚焦的17种最常见防腐剂中，发现有6种与癌症风险呈现统计上的正相关：

亚硝酸钠（Sodium nitrite）： 常见于火腿及烟肉，前列腺癌风险增加32%。

硝酸钾（Potassium nitrate）： 乳腺癌风险增加 22%，整体癌症风险增加13%。

异抗坏血酸钠（Sodium erythorbate）： 乳腺癌风险增加21%。

其他相关防腐剂： 包括山梨酸钾（Potassium sorbate）、焦亚硫酸钾（Potassium metabisulfite）以及醋酸盐与醋酸（Acetates & Acetic acid）。

特定防腐剂与癌症相关

二型糖尿病风险升5成

另一项发表在《自然-通讯》（Nature Communications）的研究则追踪了近10万9千名成年人。结果显示，防腐剂摄入量最高的群组，其患上二型糖尿病的风险较常人高出近50%。研究指出，上述与癌症相关的亚硝酸钠、山梨酸钾及醋酸类防腐剂，同样会推高糖尿病风险。此外，部分抗氧化剂与其他食品添加剂（例如丙酸钙、磷酸、维他命C与E衍生物）亦呈现相似的负面关联。

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超加工食品的隐忧 破坏肠道益生菌

专家指出，这些防腐剂最常出现在「超加工食品」中。这类食品与原始食材差距甚远，通常由精制成分、添加糖、盐、反式脂肪、香料、色素与防腐剂组合而成，以提升风味并延长保质期，常见例子包括港人爱吃的即食面、热狗、薯片、含糖饮料及甜味早餐谷物片。最新研究正密切关注，长期摄取这类食品对人体肠道菌群的潜在干扰。例如食品工业常用的天然抗菌物质「乳酸链球菌素（Nisin）」，虽能杀死有害病原菌，但也可能同时破坏肠道中的益生菌，进而影响营养代谢与免疫调节。

未参与研究的医学专家表示，这些研究结果再次突显了减少加工食品、建立以植物性天然食物为主的饮食型态对健康有多重要。虽然目前证据尚不足以支持政府立即调整食品安全法规，但足以提醒广大市民，在依赖外卖与方便快捷的加工食品之余，应审慎检视并降低高度加工食品在日常饮食中的比例，从源头守护健康。