网传「贝壳粉」洗蓝莓更干净？专家拆解迷思 恐破坏花青素兼存风险？

近日流传一种清洗蓝莓的方法：使用贝壳粉浸泡，声称能去除农药与污垢，引起网民热议堪称「生石灰洗蓝莓」。究竟这种做法是否安全？会否破坏蓝莓的营养价值？顾问注册营养师叶俊言（Vin Ip）接受《星岛头条》访问，逐一拆解当中的迷思，并提供正确的清洗建议。

贝壳粉属碱性 或增肾石风险

近日社交平台上，网友提及有KOL或自媒体推荐使用「贝壳粉」洗蓝莓，引起热论，不少人指出，贝壳粉本质上属强碱性，甚至有人形容为「生石灰」，到底「贝壳粉」洗蓝莓可行吗？又有没有健康风险？

叶俊言解释，贝壳粉最终会转化为氧化钙，常用于水泥等建材；在食品工业中虽可作为酸碱调节剂，但并非设计供直接食用。「若浸泡后有彻底冲洗干净，问题不大；但如果只浸泡后直接食用，摄取过量可能增加肾石等风险。」他提醒：「大家听到钙片都可能担心肾结石，何况这些并非设计来食用的钙质。」

强碱破坏花青素与维他命C

蓝莓富含水溶性维他命C及抗氧化物花青素，这些有机物质在极端酸碱度下容易被破坏。叶俊言解释：「花青素和维他命C都倾向在弱酸性环境中保存良好，遇到强碱性（如pH12）就会被破坏。」因此，使用贝壳粉浸泡蓝莓，反而会令其珍贵的营养素大量流失。

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蓝莓表面「果粉」是天然保护层 毋须刻意洗走

蓝莓表面那层灰白色的粉末，并非污垢或发霉，而是水果天然的保护屏障，用来抵御真菌及细菌。叶俊言表示：「不需要刻意把它洗到『立立令』。如果要硬洗走表面果粉，反而会令里面的一些水溶性维他命C有机会流失。」建议尽量保留这层天然保护膜。

梳打粉、生粉、漂白水洗蓝莓有无效？

网民亦提出用梳打粉、生粉、盐浸等，甚至疫情时有人提及用「1：99稀释漂白水」清洗蓝莓。叶俊言分析：

梳打粉、生粉、盐 ：不太有效，因为浸泡时污垢物质有机会溶出，但浸泡的盆大小有限，而且通常不会换很多次水。而水中污垢达到饱和后便无法再溶出脏物；如果再添加粉末或盐反而影响水的纯净度，降低污垢溶出的机会。

1：99稀释漂白水：绝对不建议，因为漂白水并非设计供人食用的化学品，存在安全风险。

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忌「Hea洗」蓝莓 流动清水冲洗3至5分钟

叶俊言强调，最有效且安全的方法不是浸泡，而是用流动的自来水冲洗。即使农药是脂溶性的，水流的冲击力也能带走表面的化学物质。「建议冲洗时间约3至5分钟，不是随便冲一下就好，之后可用纸巾轻轻擦拭表面。」对于蓝莓这类细小水果，足够的冲洗时间和水流撞击力，反而最实际。

社交平台不少人推销天然洗洁粉，声称能去除农药。叶俊言提醒，根据浸泡原理，只要水中存在任何其他物质，往往会影响污垢溶出或带出的能力。因此，使用这类产品未必有好处。「回归基本：用清水彻底冲洗，才是最有效且最安全的方法。」

撰文：Irene

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