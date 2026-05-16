纸杯热饮潜藏脑退化风险！营养师揭「1物质」受热释放微塑胶 即学3招保护大脑

香港人工作节奏急促，每天早上「人手一杯」外卖热咖啡或奶茶已成为都市常态。不少市民认为纸杯比塑胶杯更环保及安全，但营养师提醒，长期饮用纸杯盛装的热饮，可能会摄入有害物质，增加大脑受损及患上脑退化风险。

纸杯内层「1物质」受热释放微塑胶

营养师徐慈家指出，为了防止纸杯渗漏，其内壁通常会涂上一层「塑胶淋膜」，常见材质为低密度聚乙烯（LDPE，即4号塑胶）。虽然这层膜在低温或常温下性质相对稳定，但当倒入高温的热水或热咖啡时，热力可能导致塑胶淋膜降解，并释放出微塑胶颗粒混入饮品中。

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微塑胶如何损害大脑？

人体原本设有「血脑屏障」（Blood-Brain Barrier, BBB）作为防护机制，筛选血液进入脑组织的物质。然而，纳米级的塑胶微粒因体积极细，极大机会避过筛选并穿透屏障进入大脑，且难以被清除。

根据顶尖医学期刊《自然医学》（Nature Medicine）的研究发现，在失智症（如阿兹海默症）患者的大脑样本中，塑胶微粒的浓度竟比一般人高出10倍。微塑胶对大脑的威胁主要包括：

引发慢性发炎： 免疫细胞会将微粒视为入侵者，导致脑组织长期发炎。 干扰能量代谢： 损害神经细胞的粒线体功能，令能量供应异常。 增加神经退化风险：与阿兹海默症、帕金森氏症等神经退化疾病的研究正在累积。

要减少微塑胶进入体内，营养师建议从日常生活细节入手，建立3道健康防线：

自备环保杯： 购买外卖热饮时，尽量自备不锈钢或玻璃材质的环保杯。 减少外卖塑胶容器： 购买热汤或热面时，亦建议自备环保餐具或容器。 选择堂食： 若不便携带环保杯，应尽量选择堂食，并要求使用店家提供的瓦杯或瓷碗。

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脑退化症早/中/晚期有何症状？

据本港医管局资料，认知障碍症（脑退化症）是因大脑神经细胞病变而引致大脑功能衰退的疾病，患者的记忆、理解、语言、学习、计算和判断能力都会受影响，部分且会有情绪、行为及感觉等方面的变化。估计本港70岁以上长者当中，每6位女性就有1人患上认知障碍症，每10位男士则有1位患者。

认知障碍症按照不同成因，最常见的阿兹海默氏症 (Alzheimer’s Disease)，占所有病例约74%，其次是血管性失忆症 (Vascular Dementia)，约占22%，其他失忆症如脑部前额颞叶病变，比例约为4%。

1. 早期症状（第1-2年）

在此阶段，家人和朋友通常会以为患者的症状，只是因为年纪渐老而出现的正常老化过程，常见症状包括失去短期记忆；表达或理解抽象事情时感困难，如表达身体不适、心情感受等；情绪或行为变幻无常；学习新事物及跟随复杂指令感困难；判断力减退、基本自理活动仍能应付，但需旁人提醒。

2. 中期症状（第2-5年）

随著病情的进展，患者早期的困难会更加明显，症状包括混淆远期记忆和现实情况记忆、偶有词不达意的情况；行为性格转变，或会容易情绪不稳；需别人协助日常自理活动。

3. 晚期症状（第5年后）

患者生活几乎完全依赖别人，不能自我照顾，症状包括记忆缺损，连熟悉的人和事也会忘记；身体活动及精神状况出现衰退；未能有效表达及沟通；不能处理日常生活、需要长期照顾；生理时钟混乱。

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