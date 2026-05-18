厨房1种物品比马桶污糟！放2日细菌量高达6亿 医生教3招清洗杀死细菌

每日煮饭洗碗必备的厨房抹布，随时比马桶污糟？有医生引述研究，一块抹布短短2日内细菌量可直飙高达6亿。到底抹布出现甚么异样就必须立即更换？日常怎样清洗才能杀死细菌？

厨房1种物品比马桶污糟 放2日细菌量高达6亿

重症科医生黄轩在Facebook专页撰文指出，厨房或餐厅会把常用的湿抹布，甚至已经变黑发绿的抹布来抹枱或垫在托盘内。其实常用的抹布本来就极易藏污纳垢，在潮湿环境下更是细菌疯狂繁殖的完美温床。为了引证抹布的恐怖肮脏程度，黄医生特别引用了3项国内外研究报告：

一项研究发现，只要将抹布放置在厨房的潮湿环境中短短两日没有清洗，其细菌量自然就会飙升至高达6.3亿 CFU/g。

毛里裘斯大学健康科学部门的科研团队，曾测试100块已使用1个月的厨房抹布，包括进行细菌培植。结果发现49%抹布带菌，当中36.7%验出有大肠杆菌及肠道球菌，14.3%验出金黄葡萄球菌。

另一项调查显示，一块全新的抹布使用1星期后，含菌数可高达300亿个。相较之下，每2天清理一次的住家地板菌落数约只有500个；而马桶坐垫也只有约1,000个。

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抹布出现3种情况须立即更换

黄医生提醒，如果抹布出现以下3种情况，代表已经充斥海量细菌，必须立即扔掉更换：

异味：如果抹布散发出不寻常的异味，这正是细菌密度过高的最强烈警号，需要马上丢掉。 潮湿：长期无法干透的抹布极易滋生细菌。请紧记，只要有水分和食物碎屑滞留的抹布，就是细菌的天堂。 颜色：如果抹布的颜色开始变得异常，绝对是大量细菌或顽固污垢积聚的结果。

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3招清洗抹布杀死细菌

想避免抹布沦为恐怖的细菌温床？黄医生指出，日常使用及清洁时必须紧记以下3大重点：

3招清洗抹布杀死细菌

3招清洗抹布：

定期更换：抹布应该定期更换，专家建议至少每天更换一次。 高温消毒：建议使用高温热水，或根据衞生署建议的煮沸杀菌法，将抹布放入滚水中，至少水煮5分钟以上，才能有效杀死抹布上的顽固细菌。 使用消毒剂：应定期使用有效的消毒剂来清洁抹布，确保彻底杀灭病菌。

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