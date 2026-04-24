潮湿天气必睇！抽湿机5大正确用法 专家：放对位置效果倍增

本港未来一周天气不稳，天文台预测受东北季候风影响，今日起至下周五多云、间中有骤雨及狂风雷暴，气温转凉，介乎19至23度，相对湿度最高达95%。家居湿气重，抽湿机成为必备家电。但大家又用得正确吗？专家指，抽湿机摆放位置也大有学问，用错方法随时抽湿无效兼伤皮肤。

使用抽湿机有5大贴士 用对可预防关节痛/哮喘/敏感

外科医生江坤俊在节目《挖健康》中分享，抽湿机连摆放位置也有讲究，放对位置有助增强抽湿效果，更点出了5大正确使用抽湿机贴士。

贴士1：抽湿机放正中央 勿靠墙角

原因：抽湿机若摆在墙角，空气对流不佳，只能抽走局部湿气，效果大打折扣。

正确做法：将抽湿机放置于家中中央位置，同时开启风扇辅助，加强空气循环，令全屋湿气均匀被抽走，抽湿效率倍增。

贴士2：湿度设定60至65% 并非越干越好

原因：若将湿度调至20%至30%，空气过于干燥，容易抽走皮肤表面水分，导致皮肤干裂、痕痒，甚至引发呼吸道不适。

正确做法：将抽湿机湿度设定在60%至65%之间，既能有效抑制霉菌和尘螨，又不会对身体造成负担。

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贴士3：睡觉时不宜开机

原因：睡眠期间长时间开动抽湿机，会持续抽走皮肤表面水分，尤其面部皮肤较薄，容易变得干燥、脱皮，甚至加速老化。

正确做法：建议在日间或睡前2至3小时开机抽湿，待寝室湿度下降后关机才入睡。

贴士4：使用时必须紧闭门窗

原因：若门窗打开，室外潮湿空气会持续流入，抽湿机无法集中处理室内湿气，等于白费电力。

正确做法：使用抽湿机前，确保所有门窗关妥，形成密闭空间，才能有效降低室内湿度。

贴士5：定时清理积水槽

原因：积水槽水分过满，会影响抽湿机的正常运作，水分甚至会在机内重新挥发，令抽湿效果下降。

正确做法：每当积水槽快满时即时倒掉，并定期清洗水槽，防止霉菌滋生，保持抽湿效能。

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应定期清洁或更换滤网 健康抽湿

江坤俊医生提醒，抽湿机是对抗潮湿的好帮手，但必须用对方法。除了上述5点，也应定期清洁或更换滤网，避免尘埃积聚影响空气质素。潮湿季节做好家居湿度管理，不仅可预防关节痛、哮喘及皮肤敏感，更可减少霉菌滋生，保障全家健康。

资料来源：《挖健康》

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