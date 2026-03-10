潮湿日子蛇虫鼠蚁多 金象米教1蚊「防蛀大法」驱走谷牛不养「蛀米大虫」

在回南天时候，香港气温又暖又湿，蛇虫鼠蚁特别活跃。虫虫随时在不为意的地方涌出来给人「惊喜」，例如米桶的谷牛。谷牛繁殖力惊人，不妥善处理就会把米桶里新鲜饱满的白米蛀到变粉碎，非常麻烦。米商「金象米」日前分享了一个超简单、成本极低的驱除「蛀米大虫」大法，只需要2种「一蚊」小物即可！

金象米教1蚊「防蛀大法」驱走谷牛不养「蛀米大虫」

「金象米」Facebook专页日前的帖文分享香米保存、防潮防虫的贴士。最基本预防受潮或谷牛的方法是将米存放在有较高密封性的器皿当中，例如保鲜盒，并放置在干燥、阴凉的环境。如果要进一步驱赶谷牛或避免「蛀米大虫」入侵，可以在米桶中放入2种食材。它们非常便宜，只大概1-2元，却有意想不到的好效果。

蒜头：在米桶放入2-3瓣蒜头，其呛辣味道有效驱虫，也不会影响米本身的气味或口感。

八角：如果对蒜头味比较敏感，将两片八角用薄纱布包住再放入米桶，同样可以起到驱虫之效，而且气味较为温和不刺鼻。

另外，食安中心则建议，要预防谷牛，首先是避免购买包装不完整或有虫害迹象的米或其他谷物制品，并在存放期间保持干燥、水分含量低。如果米已受虫害，可以透过高温或低温杀灭谷牛，例如将米加热至摄氏60度1小时，或以摄氏0度冷藏1星期，洗走谷牛便可正常食用。但如果米已经被蛀食得很严重，应该即刻弃掉，不宜继续吃，避免健康受损。

延伸阅读：回南天细菌滋生 专家教葱姜蒜辣椒洋葱保存贴士 葱要用报纸包起？

---

相关文章：

春天尘螨大爆发加剧鼻敏感皮肤痕 虫害专家教正确使用除螨吸尘机 灭螨效果倍增摆脱过敏

天气潮湿红枣莲子容易发霉？中医教分辨药材汤料是否变质受潮 出现4大异状即丢弃

食材发芽也能吃？9大食物发芽后营养更丰富 洋葱这时间吃抗氧化力最强！

回南天｜底裤手洗定机洗？穿多久要换？一文拆解底裤卫生贴士+正确处理