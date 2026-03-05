回南天｜头发一出门即扁塌毛躁 即睇6款「头发防潮喷雾」推荐 帮发丝阻隔湿气/维持清爽

踏入回南天，本港天气潮湿，绝对是发型的「天敌」，无论出门前花了多少心思整理发型，湿气总能让头发瞬间变得扁塌又毛躁，非常恼人！但其实头发都有「防潮喷雾」，《星岛头条》为大家整理了6款头发防潮/抗毛躁喷雾，助发丝阻隔湿气，在湿笠笠的日子维持清爽！

头发都有防潮喷雾？6款助头发防潮/抗毛躁

市面上有不少专为对抗潮湿天气而设的「头发防潮喷雾」，就像帮头发穿上「雨褛」，形成保护层，阻隔湿气，回南天也可维持清爽，轻松渡过每一个潮湿的日子，即看以下6款防潮喷雾：

头发防潮喷雾｜1. Goldwell 柔顺抗热精华喷雾

特点：专为对抗毛躁及抵挡湿气影响而设，能抵御高达200°C的热力，特别适合香港的潮湿天气，让造型更持久柔顺。

售卖点：专业美发用品店、网上平台

头发防潮喷雾｜2. Gatsby 定型喷雾（特硬）

特点：在坊间药妆店非常普遍的男士造型产品，其强劲的定型及保护层效果，同样能有效为头发「锁住」造型，抵抗湿气入侵。

售卖点：屈臣氏、莎莎网店、超市

头发防潮喷雾｜3. KAO 花王 Cape 3D 超持久蓬松定型喷雾

特点：日本热卖产品，主打潮湿环境下也不易变形的定型效果，能有效防潮，保持发丝的自然动感与蓬松感。

售卖点：莎莎网店、HKTVmall、OP Beauty

头发防潮喷雾｜4. Aveda 三重修复草本丝滑精华水

特点：虽然名为精华水，但免冲洗配方，功效类似喷雾。以印加果油、牛油果油等成分抚平毛鳞片，对抗湿气引起的头发毛躁问题，增加光泽感。

售卖点：Aveda专门店、Sephora HK

头发防潮喷雾｜5. GHD抗热防护喷雾

特点：专业造型品牌GHD的皇牌产品，质地轻盈，能在造型前保护头发免受热力及湿气侵害，防止头发角质层翘起，减少毛躁感，是潮湿天气的好选择。

售卖点：Sephora HK

头发防潮喷雾｜6. Living Proof No Frizz Instant De-Frizzer

特点： 专为抚平毛躁头发而设的干性喷雾，能抚平高达92%的毛躁，阻隔潮湿，滋润的配方能为头发补充水分和增加光泽，适合随身携带。

售卖点：HKTVmall、网上平台

延伸阅读：天气潮湿曱甴多？专家教「防小强」四宝 漂白水反而对人类毛孩有害？

---

相关文章：

潮湿天气杀到！衣物难干又容易散发异味 洗衣液/洗衣粉/洗衣珠清洁能力大比拼

厕所洗衣机暗藏霉菌 恐侵蚀大脑易致癌 医生教3招快速除霉/防霉菌滋生

回南天家中潮湿易发霉 恐增4大健康风险 医生教3招除霉菌

食材发芽也能吃？9大食物发芽后营养更丰富 洋葱这时间吃抗氧化力最强！