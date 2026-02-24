发尾油/发尾乳推介｜日本《LDK》评测14款人气产品 Pantene/Essential/LUX几多分？

如果你有头发干燥的烦恼，那么免冲洗的发尾油和发尾乳，绝对是值得推荐的护发产品。日本杂志《LDK》评测了市面14款发尾油和发尾乳，当中包括「Pantene」、「Essential Premium」及「LUX」等热门品牌，并从效果、成分和使用感受3方面对比各款产品，当中一共有8款产品获A级。

日本《LDK》评测14款免冲洗发尾油/发尾乳

《LDK》近日公布14款免冲洗发尾油或发尾乳的测试结果，其中3大评分标准如下：

效果 ：把产品涂抹于湿发上。由专家在吹干后检查头发的效果，重点关注头发的易梳理度、质感和光泽度。

：把产品涂抹于湿发上。由专家在吹干后检查头发的效果，重点关注头发的易梳理度、质感和光泽度。 成分 ：由专家对产品进行评估，以确保其含有均衡的保湿、修护和热损伤修复成分。

：由专家对产品进行评估，以确保其含有均衡的保湿、修护和热损伤修复成分。 使用感受：由女性测试者实际使用产品，并评估了其易用性，包括易于推开和不黏腻程度。

14款免冲洗发尾油/发尾乳名单及评价⬇⬇⬇

LDK评测免冲洗护发油名单：

第6位（3.25分）B级：Lucido-L Re: Repair Hair Oil（日圆¥1160，约HK$59）

第6位（3.25分）B级：Lucido-L Argan Rich Oil（日圆¥1037，约HK$52）

第5位（3.38分）B级：LUX super rich shine 护发油（日圆¥950，约HK$48）

第3位（3.88分）A级：unlabel LAB Plump Exosome 100MPa Plump Hair oil（日圆¥1650，约HK$83）

第3位（3.88分）A级：Lipo Labo kerarin serum hair oil（日圆¥1628，约HK$82）

第2位（4.25分）A级：Moist Repair Hair Oil by TREES 099（日圆¥1595，约HK$80）

第1位（4.50分）A级：melt Moist Oil（日圆¥1265，约HK$64）

第1名免冲洗护发油有何优点？

在各款产品中，「Lucido-L Re: Repair Hair Oil」获得最后一名，《LDK》测试员指，这款产品质地像乳液一样轻盈，不粘腻，但即使大量涂抹，也没有为头发增加太多水分或光泽。更令人失望的是，它很快就会让头发再次变得干燥易断。

《LDK》测试员指，排名第1位的「melt Moist Oil」获Best Buy称号。「melt Moist Oil」质地轻盈柔滑，即使涂抹过多也不会感觉厚重。它能使头发顺滑易梳，让秀发焕发年轻光彩，清爽亮泽。它的使用感清爽，手指轻轻一拨即可轻松梳开。特别推荐给那些担心头发毛躁和卷曲的人。

LDK评测免冲洗护发乳名单：

第7位（2.75分）B级：LUX super rich shine 护发乳（日圆¥865，约HK$44）

第6位（3.06分）B级：Essential Premium Ururi Jelly Milk（日圆¥1229，约HK$62）

第5位（3.13分）B级：Pantene Keratin Extra Damage Repair 美发精华（日圆¥790，约HK$40）

第3位（3.75分）A级：The Answer Complete Lamellar Milk（日圆¥1540，约HK$78）

第3位（3.75分）A级：& Pair Control Repair 2 in 1 Hair Mist（日圆¥1595，约HK$80）

第2位（3.88分）A级：YOLU Mellow Night Repair Hair Milk（日圆¥1650，约HK$83）

第1位（4.00分）A级：Moist Repair Hair Milk by TREES 098（日圆¥1595，约HK$80）

第1名免冲洗护发乳有何优点？

在各款产品中，「LUX super rich shine 护发乳」获得最后一名，《LDK》测试员指，这款产品融合了多种优质植物油，包括摩洛哥坚果油。它的质地轻盈，但保湿效果不理想。有测试员指，它会让头发整体上更加毛躁。

排名第1位的「Moist Repair Hair Milk by TREES 098」获Best Buy称号。「Moist Repair Hair Milk by TREES 098」具有保湿功效，有助防止头发干燥，同时也能使秀发蓬松轻盈。它蕴含保湿、修护和修复热损伤的成分，质地丰润却易于涂抹，能由内而外滋润秀发。

资料来源：《LDK the Beauty》

---

