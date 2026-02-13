年宵攻略｜新春年花乱放随时伤身致敏 摆花前必看8种热门年花黑名单

【新年/年花/年宵】农历新年将至，家家户户都会行花市、买年花，寓意花开富贵！但原来部分年花可能隐藏健康风险，尤其家中有小孩或毛孩的家庭更需留神。《星岛头条》为大家整理了一系列年花健康指南 ，即看哪种花存安全风险！

年花乱摆放恐伤身致敏 对毛孩有毒

过年气氛喜庆，不少人喜欢在室内摆放年花，务求有「好意头」，但原来有些花并不适合长时间摆放在空气不流通的室内，轻则或引起皮肤过敏、失眠，重则可能对家人或「毛孩」构成中毒风险。

香味过浓的花：百合、郁金香、牡丹花

汁液有毒的花：水仙花、五代同堂

花粉与微粒诱发过敏：绣球花、桃花、向日葵

香味过浓的花

过于浓烈的花香会刺激神经系统，令人头晕或呼吸不适。

香味过浓｜1. 百合：香气浓郁且含有微量生物碱，长时间吸入会令人中枢神经兴奋，导致失眠。百合对猫咪是剧毒，即使食用少量亦可引致中毒，对心、肺、肾等造成损伤，可致昏迷甚至死亡；亦可能会导致狗狗肠胃不适和出现其他不良反应。

香味过浓｜2. 郁金香：球茎含毒碱，加上香气浓烈，如果长时间在通风不良的室内摆放，可能会引起头晕脑胀；建议摆放在通风良好的露台。要留意，郁金香对猫狗均有毒，误食其球茎可能导致严重的呕吐、腹泻、抽搐甚至心律失常。

香味过浓｜3. 牡丹花：牡丹的香气较浓郁，若室内空间较小，不宜摆放，以免香气过浓影响睡眠品质。牡丹对猫狗有毒，若误食牡丹的根茎或花，可能会导致呕吐、腹泻、食欲不振等。

汁液有毒的花

不少常见花卉的汁液或果实含有毒素，若家中有好奇心强的小孩或宠物，应避免摆放。

汁液有毒｜4. 水仙花：水仙花的球根内含拉可丁（Narcissin），全株有毒；加上香气过于浓郁，闻久了同样会令人头晕。人类及猫狗如误食水仙的球茎、叶子，都可能导致严重呕吐、腹泻、心律不整甚至死亡。

汁液有毒｜5. 五代同堂：又名五指茄，外型可爱，容易吸引小孩把玩，但全株有毒，果实含生物碱，同样对猫狗有毒；误食会引致呕吐、头晕，切勿让儿童或宠物接触。

花粉与微粒诱发过敏

对于有过敏体质、哮喘患者来说，部分植物的花粉或微粒是潜在的致敏原。

花粉过敏｜6. 绣球花：绣球花散发的微粒或花粉，若长期接触，容易诱发皮肤过敏、瘙痒，或加重咳嗽及气喘症状。绣球花对猫咪有毒，误食后会出现呕吐、腹泻等症状。

花粉过敏｜7. 桃花：桃花花粉较多，对花粉过敏或患有哮喘的人士，易诱发鼻敏感或气喘。但要留意，桃花对猫咪有害，误食后会导致中毒，出现呕吐、呼吸困难等症状。

花粉过敏｜8. 向日葵：向日葵有大量花粉，容易引发人体出现花粉过敏症。但向日葵不具毒性，对猫狗安全。

资料来源：人民网、渔护署

---

