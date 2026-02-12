内地检测广州、东莞市售5款贺年红瓜子 全含人工色素 可致过敏伤肝肾

农历新年将至，小心办年货也「中伏」。有内地媒体揭发，广州及东莞市面上有售的红瓜子疑经人工染色，检测后发现有5款红瓜子验出人工色素，另外8款开心果虽未验出漂白剂残留，但专家警告漂白剂会挥发，选购时仍须留意「漂白」风险。

红瓜子染色成「靓货」？包装标明含柠檬黄等著色剂

内媒《新快报》报道，在广州、东莞多个批发市场发现，红瓜子售价普遍较黑瓜子及浅黄瓜子贵三至五成，每斤叫价20至28元人民币。有档主直言红瓜子「生得靓」，故定价较高；但被问及有否添加色素时，多个档口均坚称瓜子「天然无添加」。然而，东莞大岭山批发市场一处档口却被发现，一款名为「东兴红瓜子」的包装背面，配料表明确标示含柠檬黄、日落黄等著色剂，惟店员「企硬」否认瓜子有染色。

除了红瓜子，天平批发市场有档口店员直认白色开心果「经过漂白」，并指过多食用对身体无益。有业内人士透露，部分漂白开心果可能使用「陈年」开心果，有发霉风险，经反复漂白后再售卖，价格亦较低。

5款红瓜子人工色素含量超天然范围

《新快报》联同检测机构随机抽样10款瓜子（包括5款熟制红瓜子、3款黄瓜子、1款黑瓜子及1款生红瓜子）连同8款开心果（包括原色及白色）进行化验，结果显示：

5款熟制红瓜子全数检出人工合成红色素，含量约为50mg/kg，超出天然红瓜子本底值。品牌样本包括：

东莞大岭山「真诚食品」 东莞大岭山「双八食品」 广州番禺清河市场「零食仓」 广州天平批发市场「俊贤干货」的散装红瓜子 网购平台购买「发财瓜子」

8款市售开心果均未检出二氧化硫及双氧水残留。

根据《食品安全国家标准—食品添加剂使用标准》，日落黄及其铝色淀在加工坚果中属限量添加，而胭脂红则禁止添加。检测机构解释，天然红瓜子经加热炒制后容易褪色，部分商家为保持卖相，进行违规添加。

过量色素可致过敏、增肝肾负荷

新春食品讲求「好意头」，中山大学食品安全与营养教授蒋卓勤表示，红瓜子因应「喜庆」需求而染色是难以避免。他提醒消费者，长期或过量摄取人工合成色素，可引致过敏反应如腹泻、恶心，加重肝肾解毒负担，具致癌风险；偶尔进食虽问题不大，仍需谨慎。

蒋卓勤教授建议，可从以下两方面分辨瓜子好坏：

果壳果肉 ：剥开瓜子壳，若果肉呈明显红色色素，即染料已渗透瓜子肉，不宜食用。

：剥开瓜子壳，若果肉呈明显红色色素，即染料已渗透瓜子肉，不宜食用。 味道：若有异味，可能已变质，不宜食用。

漂白剂易挥发 检测不到仍存风险

开心果样本虽未检出漂白剂残留，惟蒋卓勤教授警告，检测不到不代表从未漂白，因为漂白剂化学性质不稳定，存放或运输过程中容易挥发分解；若大量摄入残留漂白剂的食物，仍可引致腹泻、损害神经及生殖系统，二氧化硫更会在体内转化为硫酸，腐蚀黏膜。

他强调，最需要警惕「黄曲毒素」，漂白剂大多用以掩盖食材瑕疵，陈年或发霉坚果经漂白「重生」，黄曲毒素毒性更大，风险也较添加剂高。蒋卓勤教授建议，同样可从以下两方面分辨开心果好坏：

果壳果肉 ：观察果壳是否自然有光泽，若果肉呈明显白色，即代表已漂白加工过。

：观察果壳是否自然有光泽，若果肉呈明显白色，即代表已漂白加工过。 味道：若开心果有异味，可能已变质，不宜食用。

资料来源：《新快报》

延伸阅读：6款超级种子营养大比拼 这种Omega-3含量比三文鱼高！吃哪种防脑退化？

---

相关文章：

贺年食品｜食瓜子不可超30粒？ 牙医揭3大后果可致牙齿断裂

素食者必吃！8款花生坚果蛋白质大比拼 这种吃数粒=1只鸡蛋

食滞消滞｜食滞胃痛胃胀便秘必吃山楂？ 中医推介4款消滞汤水茶疗

4款坚果被封稳血糖零食之选 含3大营养减缓血糖飙升 哪款效果最好？