6岁女童大扫除后高烧 大脑被咬穿20个洞险死 医生揭感染1致命率极高恶菌

过年前大扫除竟暗藏致命危机！河南郑州一名6岁女童在家中帮手大扫除后，突然高烧不退，送院后惊见大脑竟被「咬穿」20个洞，性命垂危。有医生揭发，元凶竟是女童不小心吸入「恐怖恶菌」。

6岁女童大扫除后高烧 大脑被咬穿20个洞险死

根据内媒报道，河南郑州一名6岁女童在农历新年前，随家人回到长期无人居住的旧屋进行大扫除，其后持续发烧长达17天，遂往医院求医。医生为她进行脑部扫描后，发现其脑部已遭真菌侵蚀，形成超过20个坑洞。郑州郑大一附院儿童重症监护室副主任医生霍玉峰指出，此情况是因女童在短时间内大量吸入老旧房屋中霉变的粉尘，导致真菌进入血液并侵袭大脑，并警示：「如果不是第一时间治疗，脑袋就完全坏掉了！」。

医生揭感染1致命率极高恶菌 2类人群易中招

霍医生表示，该女童感染的是烟曲霉菌，这是一种自然界中常见的环境真菌，尤其容易在潮湿、温暖的老旧房屋环境中生长繁殖。即使是在墙角、天花板、衣柜背后、床垫下、地毯深处等不易察觉的角落，一旦温湿度适宜，霉菌便会滋生。打扫时扬起的粉尘中，可能含有大量霉菌孢子，若被人体吸入，便可能引发健康问题。有医学研究表明，霉菌孢子的直径通常仅有2至10微米，极易透过呼吸道进入人体。对于免疫系统尚未发育完全的儿童，以及免疫力较低的老年人，此类风险尤其高。

3大防护措施避免吸入恶菌 忌使用1物品直接清扫

霍医生建议，在打扫长期无人居住的房屋时，应采取以下4大防护措施：

1.不要让孩子参与打扫

儿童免疫系统相对较弱，呼吸道也较为敏感，应避免接触霉变环境，打扫时最好让孩子在户外安全区域活动。

2.做好个人防护

进入霉味浓重的房间前，应配戴专业防尘口罩，如N95型、手套，并穿著长袖衣物。需避免使用普通棉布口罩，这类口罩难以有效过滤微小的霉菌孢子。

3.打扫时应先通风后清洁

先打开所有门窗，让空气流通至少30分钟后再开始打扫。切忌使用扫帚直接清扫，以免扬起大量含有霉菌孢子的粉尘。

4.明显发霉的墙面、家具

可使用专业除霉剂处理，或考虑直接更换。清洁时建议以湿布擦拭，减少粉尘飞扬。清洁完成后，需再次充分通风。

资料来源：河南广播电视台民生频道《小莉帮忙》

延伸阅读：回南天家中潮湿易发霉 恐增4大健康风险 医生教3招除霉菌

---

相关文章：

厕所洗衣机暗藏霉菌 恐侵蚀大脑易致癌 医生教3招快速除霉/防霉菌滋生

用这浴室用品恐感染致命恶菌 医生警告如抹细菌霉菌上身 推介2大安全替代品

天气潮湿室内晾衫恐致命？专家揭1因素易致肺部感染 2类人高危

错误使用水樽释有毒物质！装这8种饮品恐成细菌温床 如何正确清洗避风险？