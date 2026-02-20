Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

控糖｜女性日饮一杯含糖饮品 美国长达20年追踪研究：患肝癌风险高1.75倍

食用安全
更新时间：07:30 2026-02-20 HKT
发布时间：07:30 2026-02-20 HKT

经常饮用含糖饮料对健康的影响有多大？美国有研究追踪了近10万名年龄介于50至79岁的美国女性，并对她们的健康状况进行了长达20年的观察，结果发现，与不常饮用含糖饮料的女性相比，每天饮用含糖饮料的女性罹患肝癌和因慢性肝病死亡的比率更高，研究结果刊登在《美国医学会杂志》（JAMA）的研究。

CNN报道，该倡议是美国国家心肺暨血液研究所资助的一项长期全国性研究，研究统计了饮用含糖汽水和果汁的频率，从「从不或每月少于一次」到「每天六次或以上」不等。研究人员同时也追踪了在平均近21年的研究期间，有多少女性被诊断出肝癌或死于慢性肝病。

研究发现，与每月饮用三次或更少含糖饮料的女性相比，每天至少饮用一种含糖饮料的女性，被诊断出肝癌的可能性高出1.75倍，死于慢性肝病的可能性更是高出近2.5倍。然而，研究也发现，无论是每天饮用还是不常饮用，饮用人工甜味剂（代糖）饮料的女性，罹患肝脏问题的风险并没有显著增加。

研究作者，包括哈佛医学院的博士后研究员 Longgang Zhao 和副教授 Xuehong Zhang 表示，如果含糖饮料确实是肝癌和慢性肝病的风险因素，那么减少含糖饮料的摄取，可能成为减轻肝病负担的公共卫生策略。

专家教授：适量饮用含糖饮品

未参与该研究的美国乔治华盛顿大学运动与营养科学助理教授Karina Lora博士认为，这项研究为含糖饮料对健康的潜在负面影响提供了更多证据，并再次提醒我们，随著年龄增长，维持良好饮食习惯的重要性。Lora博士也建议，消费者在做出健康决定时，应谨记含糖饮料的潜在危害，但无需过度恐慌。「没有人说完全不能喝，你可以喝，但要有意识地喝。」她最好的建议是多喝水，如果坚持要喝含糖饮料，也应浅尝即止，并强调「适量很重要」。

同场加推： 如何知道自己是否摄取过多糖分，预防患上糖尿病？当出现以下12大迹象，恐代表糖分摄取过量，甚至可能已患上糖尿病：

资料来源：CNN 、《美国医学会杂志》

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
梁洛施绝美拜年展惊人气质 曝光2万呎豪宅如巨型商场 拥旋转楼梯极具气派市值5亿
影视圈
18小时前
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
连锁快餐下午茶获激赞！$29叹番茄通+蛋沙律牛角包连饮品 网民感慨太抵食「可惜分店越来越少」
饮食
15小时前
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
朱玲玲二仔霍启山与女星娜然农历新年蜜游意大利？ 「新欢」贴心照顾「未来老爷」疑好事近
影视圈
14小时前
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
2.21搅珠2亿六合彩 两间投注站买电脑飞 4个号码离奇相同 网民发现另一巧合处｜Juicy叮
时事热话
16小时前
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
陈豪女儿样貌突变？贺年照惊见不再「Mini Aimee」 月租16万豪宅巨型落地窗尽览美景
影视圈
9小时前
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
汪明荃逾6000万豪宅团拜直击！360度无敌海景奢华内部装潢全曝光 宽敞楼梯坐半百尽显好客之道
影视圈
2026-02-18 20:30 HKT
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
东张西望丨中佬求爱变「提款机」 北上旅行唔准掂：谂住有亲密接触 被提议假结婚索18万礼金？
影视圈
10小时前
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
前TVB男星携「50亿爱妻」赴英与雷颂德夫妇贺岁 三子女留学英国 曾自爆返港避疫艰辛史
影视圈
13小时前
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
连锁茶记新年被指「喝狗」式对客？收加二服务费 侍应1行为令食客顶唔顺「服务太独特了」
饮食
16小时前
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
阿刨龙剑笙获后辈登门拜年 意外泄简约风豪宅 复古灯饰尽显艺术家气派
影视圈
14小时前