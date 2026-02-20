控糖｜女性日饮一杯含糖饮品 美国长达20年追踪研究：患肝癌风险高1.75倍

经常饮用含糖饮料对健康的影响有多大？美国有研究追踪了近10万名年龄介于50至79岁的美国女性，并对她们的健康状况进行了长达20年的观察，结果发现，与不常饮用含糖饮料的女性相比，每天饮用含糖饮料的女性罹患肝癌和因慢性肝病死亡的比率更高，研究结果刊登在《美国医学会杂志》（JAMA）的研究。

CNN报道，该倡议是美国国家心肺暨血液研究所资助的一项长期全国性研究，研究统计了饮用含糖汽水和果汁的频率，从「从不或每月少于一次」到「每天六次或以上」不等。研究人员同时也追踪了在平均近21年的研究期间，有多少女性被诊断出肝癌或死于慢性肝病。

研究发现，与每月饮用三次或更少含糖饮料的女性相比，每天至少饮用一种含糖饮料的女性，被诊断出肝癌的可能性高出1.75倍，死于慢性肝病的可能性更是高出近2.5倍。然而，研究也发现，无论是每天饮用还是不常饮用，饮用人工甜味剂（代糖）饮料的女性，罹患肝脏问题的风险并没有显著增加。

研究作者，包括哈佛医学院的博士后研究员 Longgang Zhao 和副教授 Xuehong Zhang 表示，如果含糖饮料确实是肝癌和慢性肝病的风险因素，那么减少含糖饮料的摄取，可能成为减轻肝病负担的公共卫生策略。

专家教授：适量饮用含糖饮品

未参与该研究的美国乔治华盛顿大学运动与营养科学助理教授Karina Lora博士认为，这项研究为含糖饮料对健康的潜在负面影响提供了更多证据，并再次提醒我们，随著年龄增长，维持良好饮食习惯的重要性。Lora博士也建议，消费者在做出健康决定时，应谨记含糖饮料的潜在危害，但无需过度恐慌。「没有人说完全不能喝，你可以喝，但要有意识地喝。」她最好的建议是多喝水，如果坚持要喝含糖饮料，也应浅尝即止，并强调「适量很重要」。

