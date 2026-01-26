Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

啡鸡蛋、白鸡蛋有何分别？专家拆解营养价值 吃哪种更健康？

食用安全
更新时间：14:46 2026-01-26 HKT
发布时间：14:46 2026-01-26 HKT

市面上出售的鸡蛋大多都是呈啡色、白色外壳，不少人都会疑惑，啡色蛋与白色蛋价格有少许差异，到底哪款蛋更有营养？有专家指，蛋壳颜色与营养价值毫无关系，只取决一个原因，就是母鸡的品种！

鸡蛋有啡色、白色之分，当中有何区别？据外媒报道，注册营养师Vicki Koenig受访时指出，鸡蛋颜色与鸡的品种直接相关，而鸡蛋的颜色仅为遗传特征，不影响内部营养。即是：

  • 羽毛纯白的鸡产白蛋
  • 羽毛呈红色或棕色的母鸡则产啡色蛋

至于为何啡蛋通常较贵？营养咨询公司创办人Emer Delaney说明，价格差异仅反映饲养成本，而非营养高低，一般有以下原因：

  • 产啡色蛋的母鸡体型较大，多数超过7磅，需要更多饲料与能量，导致生产成本较高，价格自然提升
  • 产白色鸡蛋的母鸡体型较小，饲养成本较低，鸡蛋市场价格通常较平

啡鸡蛋、白鸡蛋营养无分别 专家：两者完全相同

Vicki Koenig强调，无论啡蛋白蛋，其蛋白质、维生素及矿物质含量均完全相同，无论选择哪种颜色，每只鸡蛋均提供以下营养素

  1. 完全蛋白质（约6克/只）
  2. 维他命A、D、E、K
  3. 胆碱（助脑部健康）
  4. 抗氧化剂（如叶黄素）
  5. 健康脂肪

营养师指，这些营养素能够带来许多益处，包括增强能量与饱足感、帮助调节情绪、维持肌肉功能、及减轻身体发炎。

影响鸡蛋营养关键：饲料成分及饲养方式

美国鸡蛋委员会指出，真正影响鸡蛋营养成分的因素并非蛋壳颜色，而是以下2重点：

1. 饲料成分

  • 喂食强化饲料可提升营养成分含量
  • 可留意营养标签，会注明特殊强化成分，如Omega-3或维他命D

2. 饲养方式

  • 《Molecules》期刊研究发现，有机蛋含较多婴幼儿成长所需营养，普通蛋含更多助脂肪代谢物质
  • 放养、自由放养、传统养殖等标签仅反映饲养环境

资料来源：Prevention

