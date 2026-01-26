啡鸡蛋、白鸡蛋有何分别？专家拆解营养价值 吃哪种更健康？
更新时间：14:46 2026-01-26 HKT
发布时间：14:46 2026-01-26 HKT
发布时间：14:46 2026-01-26 HKT
市面上出售的鸡蛋大多都是呈啡色、白色外壳，不少人都会疑惑，啡色蛋与白色蛋价格有少许差异，到底哪款蛋更有营养？有专家指，蛋壳颜色与营养价值毫无关系，只取决一个原因，就是母鸡的品种！
啡鸡蛋、白鸡蛋有何分别？专家拆解营养价值
鸡蛋有啡色、白色之分，当中有何区别？据外媒报道，注册营养师Vicki Koenig受访时指出，鸡蛋颜色与鸡的品种直接相关，而鸡蛋的颜色仅为遗传特征，不影响内部营养。即是：
- 羽毛纯白的鸡产白蛋
- 羽毛呈红色或棕色的母鸡则产啡色蛋
至于为何啡蛋通常较贵？营养咨询公司创办人Emer Delaney说明，价格差异仅反映饲养成本，而非营养高低，一般有以下原因：
- 产啡色蛋的母鸡体型较大，多数超过7磅，需要更多饲料与能量，导致生产成本较高，价格自然提升
- 产白色鸡蛋的母鸡体型较小，饲养成本较低，鸡蛋市场价格通常较平
啡鸡蛋、白鸡蛋营养无分别 专家：两者完全相同
Vicki Koenig强调，无论啡蛋白蛋，其蛋白质、维生素及矿物质含量均完全相同，无论选择哪种颜色，每只鸡蛋均提供以下营养素：
- 完全蛋白质（约6克/只）
- 维他命A、D、E、K
- 胆碱（助脑部健康）
- 抗氧化剂（如叶黄素）
- 健康脂肪
营养师指，这些营养素能够带来许多益处，包括增强能量与饱足感、帮助调节情绪、维持肌肉功能、及减轻身体发炎。
影响鸡蛋营养关键：饲料成分及饲养方式
美国鸡蛋委员会指出，真正影响鸡蛋营养成分的因素并非蛋壳颜色，而是以下2重点：
1. 饲料成分：
- 喂食强化饲料可提升营养成分含量
- 可留意营养标签，会注明特殊强化成分，如Omega-3或维他命D
2. 饲养方式：
- 《Molecules》期刊研究发现，有机蛋含较多婴幼儿成长所需营养，普通蛋含更多助脂肪代谢物质
- 放养、自由放养、传统养殖等标签仅反映饲养环境
资料来源：Prevention
延伸阅读：网友惊见鸡蛋有血大呼「恐怖」 专家拆解血斑蛋食用风险 哪些蛋更应忌吃？
---
相关文章：
7种天然食材可取代鸡蛋 改用这些水果/坚果焗蛋糕/奄列 营养价值更高更低脂
40岁后肌肉渐流失 医生教这样吃鸡蛋 增肌延寿/防脑退化｜附5款鸡蛋食谱
92岁也不生病更「返老还童」！每日吃蛋超有效？长寿达人日吃8食物 更降胆固醇防脑退化
最Hit
农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！
2026-01-24 10:00 HKT
长者饼店优惠2026｜7大连锁店乐悠咭/长者咭折扣 面包、蛋糕、传统礼饼低至9折 美心西饼/A-1 Bakery/圣安娜
2026-01-25 10:00 HKT
前TVB绿叶王镜头前失控洒泪 忆述辞职遭前无线高层斥冲动 曾被指「为钱回巢」：怕失表演热诚
2026-01-25 09:00 HKT