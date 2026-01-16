毛巾残旧发霉有黑点港妈悭家不愿更换 研究揭毛巾7日不洗含菌量高过坑渠水

农历新年将到，家中又准备大扫除，去旧迎新迎接马年。有网民近日在社交平台发帖，指趁周末在家执屋准备断舍离，她准备扔掉妈妈用了多年、已经出现黑色霉点的毛巾，岂料遭到妈妈阻拦坚称仍可继续使用，她形容「妈妈条冲凉毛巾已经用到残，有埋黑点，佢唔舍得掉，话仲用得，毛巾可能都好多细菌！」毛巾的含菌量有多高？毛巾应该多久更换一次？

港妈悭家不愿换发霉毛巾 研究揭毛巾7日不洗含菌量高过坑渠水

毛巾含菌量有多高？不少国家都有研究数据，甚至有传媒也作出实测。日本富士电视台节目《ノンストップ！》测试发现，毛巾使用一日后，含菌量已答1700万；使用第3日开始出现异味，细菌也迅速增长至8,700万;若毛巾连续7日没有清洗，毛巾含菌量可高达1亿以上，用来擦拭身体相当肮脏，容易导致体臭、暗疮、结膜炎、癣疥等皮肤问题。

节目更访问了日本东京卫生微生物研究中心所长李宪俊（Noritoshi Ri），他在节目中形容，若毛巾连续7日不清洗导致细菌累积，相当于坑渠水的含菌数量。日本皮肤科诊疗所院长肥凌医生也在节目中指出，若皮肤较为敏感，或是肌肤细嫩的婴幼儿，使用含菌量过高的毛巾，可能引发感染。倘若使用者身上有伤口，细菌更有机会侵入并造成发炎化脓的风险。

毛巾含菌量实测结果

状态 含菌量 刚清洗干净 19万 使用一日后 1,700万 使用3日后 8,700万 使用7日后 9,400万至1亿以上

毛巾使用寿命，毛巾使用多久需要更换？

消委会资料显示，毛巾属于日常消耗品，每次使用后应该清洗并放在通风的地方晾干，建议市民日常可以2条毛巾交替使用，连续使用3个月左右（即使用或清洗约50、60次）便需更换。此外，因破烂或已磨损的毛巾容易滋生细菌，建议市民发现毛巾破烂也需立即更换。

如何去除毛巾上的霉菌黑点？

毛巾使用多次后，或者在潮湿的天气下容易出现霉菌黑点，这些黑点可以用甚么方法去除？消委会表示，当毛巾出现黑点，即表示毛巾上已经有霉菌或细菌滋生，强烈建议市民直接更换毛巾。若因某些因素未能即时更换，可以用漂白水或消毒剂洗涤，但要注意用量，过量使用会令毛巾柔软度和撕裂强度变差。

消委会还提醒市民，注意千万不要与其他人共用毛巾，以免增加细菌或病毒传播的机会。

资料来源：消委会