7款韩国紫菜被揭重金属超标 1款超标53倍恐损肾伤脑 一文即看涉事名单

【重金属紫菜】即食紫菜是不少港人的至爱零食，口感香脆轻盈，且方便进食，一直被视为健康零食「滋」选。但近日台媒发现，多款韩国进口的婴幼儿食品紫菜，重金属严重超标，其中一款镉含量更超出标准53倍，有机会影响幼儿健康。即看涉事品牌名单，哪几款紫菜要提防？

重金属紫菜｜7款韩国紫菜被揭重金属超标 1款超标53倍恐损肾伤脑

综合台媒报道，市面上有韩国进口、或以韩国海苔为原料的婴幼儿海苔食品，被揭发重金属超标。当中，有7款含有韩国海苔成分的婴幼儿食品透过SGS检验后，发现全部重金属超标，其中有一款，镉含量更严重超标53倍，有机会损及大脑及肾脏健康。

涉事7款重金属超标紫菜品牌包括：

品牌 检测数值（毫克/公斤） BEBE贝儿纯净海苔（韩国进口） 铅：0.12（超标2.4倍） 镉：1.26（超标31.5） LUSOL无盐无调味烘烤海苔（韩国进口） 铅：0.15（超标3倍） 镉：0.90（超标22.5倍） 芽米宝贝100%纯橄榄油海苔（台湾品牌） 铅：0.07（超标1.4倍） 镉：2.14（超标53.5倍） Naeiae韩国幼儿紫菜（韩国进口） 铅：0.07（超标1.4倍） 镉：1.22（超标30.5倍） MB BABY萌宝宝海苔（韩国进口） 铅：0.18（超标3.6倍） 镉：0.93（超标23.25倍） 韩爸田园日记严选初收孩苔（台湾品牌） 铅：0.22（超标4.4倍） 镉：1.23（超标30.75倍） ibobomi无调味海苔片（韩国进口） 铅：0.11（超标2.2倍） 镉：1.49（超标37.25倍）

重金属紫菜｜1款紫菜超标53倍恐损肾伤脑 港台限铅量各不同？

据悉，以上超标的紫菜之中，5款皆为韩国进品牌，另外2款台湾品牌则标榜使用「韩国海带」作为原料；而以上产品皆可在台湾网路平台、及连锁药局可购买得到。当中，所有品牌铅含量均超标1.4至4.4倍；镉含量超标最严重的品牌为「芽米宝贝100%纯橄榄油海苔（台湾品牌）」及「ibobomi无调味海苔片（韩国进口）」，前者超标53倍、后者超标37倍，相当惊人。

台湾卫福部规定，婴幼儿食品铅含量上限为每公斤0.05毫克、镉含量上限为每公斤0.04毫克。香港对于婴幼儿食品中的铅限量是根据不同食品类别有不同标准，蔬菜的铅上限为每公斤0.1毫克；欧盟法例对于婴幼儿谷类食品的镉含量上限为每公斤0.04毫克。有专家指出，铅、镉超标会导致慢性中毒，伤害脑部、神经系统、肾脏及骨骼，对大脑正在发育中的婴幼儿影响尤为严重。

重金属紫菜｜含铅镉食物对身体有甚么影响？

含镉食物方面，从膳食摄入镉导致急性中毒的机会微乎其微，急性镉中毒可损害肠胃道、肝脏、心脏及肾脏功能；至于慢性镉中毒，主要受损器官是肾脏。镉会导致以下问题：

同场加映：重金属「镉」对健康的影响

肾小管功能受损

蛋白尿/氨基酸尿，形成「肾结石」

糖尿病

骨质软化

骨质疏松症

国际癌症研究机构认为，从饮食中摄入镉，似乎不具有明显的基因毒性，亦不大可能令人患癌。另一方面，吃下含铅食物则危险得多，因为婴儿对铅的吸收率是50%；铅被吸收后，先会随血液输送到全身的软组织，然后沉积在骨骼。铅经肾脏排出体外， 有小部分会以胆汁途径排出，而从食物摄取后没有被吸收的铅则随粪便排出。铅会损害以下器官：

肾脏

心血管系统

免疫系统

造血器官

中枢神经系统

生殖系统

婴儿、幼童和胎儿较容易受到铅毒的影响，特别是导致他们的中枢神经系统受损；儿童如摄取小量的铅，会令他们的认知和智力发展迟缓。成人在短期摄取大量的铅， 可引致肠胃不适、贫血、脑病和死亡。

