圣诞特饮恐致骨质疏松？营养师揭这2款糖分爆标 1杯竟高达50克糖？
发布时间：10:39 2025-12-24 HKT
圣诞节将至，不少人都会享用应节饮品，美味暖胃又有节日气氛。但有营养专家警告，这些圣诞特饮可能暗藏「糖衣」陷阱，不但含高糖分会致肥，更会损害骨骼健康、致骨质疏松。除了港人最爱的「热朱」，连2款圣诞特调咖啡也榜上有名？
圣诞特饮藏伤骨陷阱？这2款咖啡饮品糖分爆标
据外媒《Healthline》报道，热朱古力、苹果酒、蛋酒等圣诞节应节饮品都是不少人的最爱。注册营养师Hannah Anderson受访时分享，充满节日氛围的热饮可能暗藏健康危机，增加骨质疏松风险。不想在圣诞节期间增磅？就要留意以下的高糖陷阱特饮。
高糖圣诞特饮｜1. 热朱古力（市售）
- 糖量：20-30克/杯。
- 影响：牛奶虽提供钙质，但太多添加糖分会抵消益处。
高糖圣诞特饮｜2. 蛋酒
- 糖量：超过20克/杯。
- 影响：牛奶和鸡蛋虽能提供钙质和蛋白质，但糖分和饱和脂肪含量高，热量超过300大卡。
高糖圣诞特饮｜3. 热红酒/苹果酒
- 糖量：约2.5克/杯（超市红酒）。
- 影响：虽然内里的香料多含抗氧化剂，但酒精和添加糖会阻碍钙质吸收。
高糖圣诞特饮｜4. 咖啡特饮（薄荷摩卡/姜饼拿铁）
- 糖量：超过50克/杯。
- 影响：内含少量牛奶，营养价值极低，纯粹糖分负担。
高糖饮品从3方面影响骨骼健康
注册营养师Kezia Joy解释，高糖饮品会从3方面影响骨骼：
- 加速钙质流失：增加尿液中钙的排泄量，减少可用于维持骨密度的钙质。
- 影响维他命D功能：血糖频繁飙升影响维他命D正常运作，降低身体从食物中吸收钙的效率。
- 引发轻度慢性炎症：或影响「骨重塑（bone remodelling）」过程，削弱骨骼强度。
美国心脏协会建议每日糖分摄取上限（添加糖不包括水果等天然糖分。添加糖在成分表中常标示为糖浆、糖、甜味剂）：
- 男性：不超过9茶匙（36克）添加糖
- 女性：不超过6茶匙（25克）添加糖
5大方案改善应节饮品 享受节日无负担
1. 自制低糖热朱
- 如使用市售的朱古力冲剂粉，宜选择含糖量较低的产品。
- 可用无糖可可粉、低脂牛奶、少量蜂蜜、枫糖浆、甜菊糖等取代添加糖。
- 在热水或牛奶中，加入朱古力味胶原蛋白粉，制成高蛋白、低糖的应节饮品。
2. 自制热苹果饮品
- 使用无添加糖的苹果酒茶包冲泡。
- 可自制香料苹果饮品，材料包括肉桂、丁香、八角、柠檬汁和苹果醋。
3. 聪明买咖啡
- 点餐时，明确要求减糖，如一泵糖浆、半糖；要求不加鲜奶油，也可选择脱脂/低脂牛奶，撒上肉桂粉或可可粉取代糖浆调味。
4. 改良版蛋酒
- 大幅减少添加糖，以「减轻负担」。
5. 其他选择
- 无糖植物奶，如杏仁奶、燕麦奶。
- 低糖热饮与草本茶，既能体验季节风味，又不损骨骼健康。
注册营养师Hannah Anderson强调，关键在于选择含有蛋白质和矿物质的饮品，而非空有糖分的选择。这样能帮助维持营养平衡，最大限度减少钙质流失。适量享用节日饮品是可以的，但若常饮用且整体饮食不佳，对骨骼健康影响将加剧。
骨质疏松症有何病征？3部位易骨折？
据本港衞生署资料显示，骨质疏松症本身并没有任何明显病征。部份患者可能会出现背痛的情况，大多数患者未必能于早期发现，很多时候直到发生骨折后才会发现患上骨质疏松症。患者可能会出现以下症状：
- 因为轻微碰撞、跌倒、甚至咳嗽而导致骨折
- 最常见的骨折部位包括股骨、脊椎和前臂骨
- 骨质疏松症的患者亦可能因为脊椎骨塌陷，令背部变得弯曲，导致驼背和变矮。
骨质疏松8大高危族群 缺乏运动要小心
骨质疏松症并非只出现于长者或女性身上。根据衞生署资料，以下人士亦是骨质疏松的高危族群，过量饮用1类饮品也会增加风险。
骨质疏松症高危人士
- 长者：造骨能力减弱，骨质容易变得疏松
- 女性：一般在停经后，因雌激素停止分泌所致
- 体型瘦小者
- 家族中有骨质疏松症患者
骨质疏松症成因
1. 不良的生活习惯
- 如吸烟
- 长期摄取钙质不足
- 缺乏维他命D
- 过量饮用咖啡、浓茶等含咖啡因饮品
- 过量摄取钠质(盐分)
- 缺乏负重运动
- 酗酒
2. 疾病因素
- 女性的雌激素不足，例如因化疗、电疗或手术而提早停经
- 男性的睪丸素过低
- 内分泌失调病症，如甲状腺机能亢进
- 服用药物：长期服用高剂量类固醇药物。
资料来源：《Healthline》、香港衞生署
延伸阅读：女性40岁后易骨质疏松 专家票选12大补骨食物 牛奶竟三甲不入？
