圣诞特饮恐致骨质疏松？营养师揭这2款糖分爆标 1杯竟高达50克糖？

圣诞节将至，不少人都会享用应节饮品，美味暖胃又有节日气氛。但有营养专家警告，这些圣诞特饮可能暗藏「糖衣」陷阱，不但含高糖分会致肥，更会损害骨骼健康、致骨质疏松。除了港人最爱的「热朱」，连2款圣诞特调咖啡也榜上有名？

圣诞特饮藏伤骨陷阱？这2款咖啡饮品糖分爆标

据外媒《Healthline》报道，热朱古力、苹果酒、蛋酒等圣诞节应节饮品都是不少人的最爱。注册营养师Hannah Anderson受访时分享，充满节日氛围的热饮可能暗藏健康危机，增加骨质疏松风险。不想在圣诞节期间增磅？就要留意以下的高糖陷阱特饮。

高糖圣诞特饮｜1. 热朱古力（市售）

糖量：20-30克/杯。

影响：牛奶虽提供钙质，但太多添加糖分会抵消益处。

高糖圣诞特饮｜2. 蛋酒

糖量：超过20克/杯。

影响：牛奶和鸡蛋虽能提供钙质和蛋白质，但糖分和饱和脂肪含量高，热量超过300大卡。

高糖圣诞特饮｜3. 热红酒/苹果酒

糖量：约2.5克/杯（超市红酒）。

影响：虽然内里的香料多含抗氧化剂，但酒精和添加糖会阻碍钙质吸收。

高糖圣诞特饮｜4. 咖啡特饮（薄荷摩卡/姜饼拿铁）

糖量：超过50克/杯。

影响：内含少量牛奶，营养价值极低，纯粹糖分负担。

高糖饮品从3方面影响骨骼健康

注册营养师Kezia Joy解释，高糖饮品会从3方面影响骨骼：

加速钙质流失：增加尿液中钙的排泄量，减少可用于维持骨密度的钙质。 影响维他命D功能：血糖频繁飙升影响维他命D正常运作，降低身体从食物中吸收钙的效率。 引发轻度慢性炎症：或影响「骨重塑（bone remodelling）」过程，削弱骨骼强度。

美国心脏协会建议每日糖分摄取上限（添加糖不包括水果等天然糖分。添加糖在成分表中常标示为糖浆、糖、甜味剂）：

男性 ：不超过9茶匙（36克）添加糖

：不超过9茶匙（36克）添加糖 女性：不超过6茶匙（25克）添加糖

5大方案改善应节饮品 享受节日无负担

1. 自制低糖热朱

如使用市售的朱古力冲剂粉，宜选择含糖量较低的产品。

可用无糖可可粉、低脂牛奶、少量蜂蜜、枫糖浆、甜菊糖等取代添加糖。

在热水或牛奶中，加入朱古力味胶原蛋白粉，制成高蛋白、低糖的应节饮品。

2. 自制热苹果饮品

使用无添加糖的苹果酒茶包冲泡。

可自制香料苹果饮品，材料包括肉桂、丁香、八角、柠檬汁和苹果醋。

3. 聪明买咖啡

点餐时，明确要求减糖，如一泵糖浆、半糖；要求不加鲜奶油，也可选择脱脂/低脂牛奶，撒上肉桂粉或可可粉取代糖浆调味。

4. 改良版蛋酒

大幅减少添加糖，以「减轻负担」。

5. 其他选择

无糖植物奶，如杏仁奶、燕麦奶。

低糖热饮与草本茶，既能体验季节风味，又不损骨骼健康。

注册营养师Hannah Anderson强调，关键在于选择含有蛋白质和矿物质的饮品，而非空有糖分的选择。这样能帮助维持营养平衡，最大限度减少钙质流失。适量享用节日饮品是可以的，但若常饮用且整体饮食不佳，对骨骼健康影响将加剧。

骨质疏松症有何病征？3部位易骨折？

据本港衞生署资料显示，骨质疏松症本身并没有任何明显病征。部份患者可能会出现背痛的情况，大多数患者未必能于早期发现，很多时候直到发生骨折后才会发现患上骨质疏松症。患者可能会出现以下症状：

因为轻微碰撞、跌倒、甚至咳嗽而导致骨折

最常见的骨折部位包括股骨、脊椎和前臂骨

骨质疏松症的患者亦可能因为脊椎骨塌陷，令背部变得弯曲，导致驼背和变矮。

骨质疏松8大高危族群 缺乏运动要小心

骨质疏松症并非只出现于长者或女性身上。根据衞生署资料，以下人士亦是骨质疏松的高危族群，过量饮用1类饮品也会增加风险。

骨质疏松症高危人士

长者：造骨能力减弱，骨质容易变得疏松

女性：一般在停经后，因雌激素停止分泌所致

体型瘦小者

家族中有骨质疏松症患者

骨质疏松症成因

1. 不良的生活习惯

如吸烟

长期摄取钙质不足

缺乏维他命D

过量饮用咖啡、浓茶等含咖啡因饮品

过量摄取钠质(盐分)

缺乏负重运动

酗酒

2. 疾病因素

女性的雌激素不足，例如因化疗、电疗或手术而提早停经

男性的睪丸素过低

内分泌失调病症，如甲状腺机能亢进

服用药物：长期服用高剂量类固醇药物。

资料来源：《Healthline》、香港衞生署

