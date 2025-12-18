Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

医生揭20款「有毒」高危食物 常吃恐致癌/增糖尿病风险 沙律1原因上榜？

食用安全
更新时间：12:22 2025-12-18 HKT
发布时间：12:22 2025-12-18 HKT

为了健康或减肥吃沙律当午餐，可能吃下不少有毒物质？有医生列出20种在超市或餐厅常见，却有害健康的食物」，当中竟包括一些看似健康的蔬菜和水果。这类蔬果会因为不当的保存或料理方法，随时暗藏致癌、糖尿病、伤大脑的健康陷阱。

医生揭20款「有毒」高危食物 常吃恐致癌/增糖尿病风险

日媒《周刊女性PRIME》访问了4位医生，包括整形外科医生歌岛大辅、内科预防医学专科医生青木竜弥、内科医生石原新菜及糖尿病专科医生牧田善二，邀请他们分享自己在餐厅或超市一定不会选择的食物。

青木医生表示，未经过度加工的天然食物是最好的，包括蔬菜、贝类、鱼类、蘑菇等。人们每天购买的加工食品很多都含有大量毒素或有害成分。因此，日常饮食要懂得取舍：意识到自身缺乏的营养并加以补充，同时撇除不必要的食物。以下是4位医生建议避免进食的食物：

医生不吃的20款「有毒」高危食物

1. 烤肉

牛肉、猪肉等红肉在致癌风险分类中属于「可能对人类致癌」的「第2A组」；每天摄取量增加100-120g，中风的风险也会增加11%。另外，烤焦的肉含有致癌物质丙烯酰胺，容易与细胞、骨骼和神经中的蛋白质发生不良反应。

2. 火腿、香肠

加工肉在致癌风险分类中属于风险最高的「第1组」，表示「对人类具有致癌性」。

3. 香蕉

虽然富含膳食纤维，但在一众水果中是糖分最高的，可能导致血糖升高，引起糖尿病和肥胖。尤其是进口的香蕉可能含有防霉剂。动物试验显示，防霉剂具有致癌性、致畸性和环境荷尔蒙作用。

4. 切好的蔬菜

为了防止变色、杀菌和消毒，预切蔬菜在制造过程中可能使用微量的次氯酸钠，这种物质毒性很强。

5. 浓缩还原果汁

生产过程中，食物纤维等有益成分几乎被去除，且可能含有残留农药。

6. 明太子

其鲜艳的粉红色通常是来自添加亚硝酸钠，可能与肉类中的二级胺反应，转化为亚硝胺类致癌物质。

7. 颜色鲜艳的腌渍物

腌萝卜、腌姜等可能含有焦油色素，这些人工色素可能对儿童的发育和脑部有害，可能导致儿童出现ADHD。

8. 乌冬和意粉

乌冬是精制碳水化合物的代表，多吃可能增加空腹血糖值和胰岛素阻抗的风险；小麦粉制成的意粉除了升高血糖，盐分含量也较高。

9. 白米

每天多吃一碗白米，罹患糖尿病的风险会增加11%。白米中的碳水化合物分解成葡萄糖，与白砂糖相同。

10. 忌廉

含有大量饱和脂肪酸，可能增加血液中的三酸甘油脂和胆固醇，提高心肌梗塞等风险。

11. 甜面包、蛋糕

过多摄取糖分对健康有害，影响控制体重，且可能提高心肌梗塞等导致的死亡风险。

12. 人造牛油

含有的反式脂肪酸可能提高体内坏胆固醇，进而引发动脉硬化、心肌梗塞、脑梗塞、阿兹海默症等疾病。

13. 零卡路里饮品

特别是含有阿斯巴甜的无糖饮品，可能导致食欲过盛，增加罹患糖尿病和骨质疏松症的风险。

14. 罐装调酒

高酒精度的罐装调酒可能麻痺中枢神经，使人容易失控，与人发生争执或做出暴力行为。

15. 炸物

不只食材可能不新鲜，油炸肉类也富含促进老化的AGEs（糖化终产物）。尤其在店舖放置过久的炸物氧化程度更高。

16. 棕色酱汁

如大阪烧酱、炒面酱、咖哩块等，可能含有以淀粉等加热制成的焦糖色素，其中某些种类含有致癌物质。

17. 水果罐头

水果来源不明，可能使用了大量农药，糖浆也含有过多糖分和添加物，且为了延长保质期，还可能添加了很多不明成分

18. 居酒屋的下酒菜

多为油炸、高盐分食品，对身体有害。建议选择毛豆、醋腌的凉拌小菜等较为简单的料理。

19. 炸薯条

高温加热的碳水化合物食品可能产生致癌物质丙烯酰胺，有研究指出，每周吃两次以上炸薯条的人，死亡风险较高。

20. 薯片

油炸零食含有丙烯酰胺，且油炸后经过一段时间，油会氧化，对身体有害。

