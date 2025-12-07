Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

润唇膏推介｜日本《LDK》评测10款人气产品 8款获A级 保湿不黏腻 曼秀雷敦排最尾？

更新时间：10:47 2025-12-07 HKT
发布时间：10:47 2025-12-07 HKT

【润唇膏推介2025】天气干燥，润唇膏成为出门在外的必备良品。日本杂志《LDK》评测了市面10款润唇膏，包括「曼秀雷敦」、「DHC」及「Snidel Beauty」等热门品牌，并从保湿度和使用感受2方面对比各款润唇膏产品，当中8款润唇膏获专家推荐。

日本《LDK》评测10款润唇膏 8款获专家推荐

《LDK》近日公布10款润唇膏的测试结果，其中2大评分标准如下：

  • 保湿度：将固定份量的每种产品涂抹在类似人体皮肤的样本上，一段时间后，根据样本的外观对其进行评估，以查看其干燥程度。
  • 使用感受：在使用感受的测试中，我们请来几位女性观察员评估容器的易用性、涂抹的便利性以及香味的宜人程度。

10款润唇膏实测结果及评价⬇⬇⬇

 

 

LDK评测润唇膏名单：

  • 番外编（3.25分）：W/M AAA Moist Intensive Lip Treatment Serum（日圆¥1320，约HK$66）
  • 第9位（3.11分）C级：曼秀雷敦 Lip Fondue Clear（日圆¥574，约HK$29）
  • 第8位（3.96分）A级：&be 薬用モイストリップケア（日圆¥1980，约HK$99）
  • 第7位（4.21分）A级：MAMA BUTTER Organic Shea Butter vegan lipstick（日圆¥1399，约HK$70）
  • 第6位（4.38分）A级：Snidel Beauty メルティング フィット バーム
  • （日圆¥2860，约HK$143）
  • 第5位（4.58分）A级：to/one ブライトニング リップバーム UV（日圆¥2640，约HK$132）
  • 第4位（4.67分）A级：Argelan Moist Lip Stick Mint & Lemon（日圆¥658，约HK$33）
  • 第3位（4.71分）A级：DHC Botanical Lip Cream（日圆¥656，约HK$33）
  • 第1位（4.79分）A级：The Public Organic Essential Oil Moist Lip Stick Matte Type Lemon & Juniper（日圆¥623，约HK$31）
  • 第1位（4.79分）A级：The Public Organic Essential Oil Moist Lip Stick Lemon & Clary Sage（日圆¥623，约HK$31）

第1名润唇膏有何优点？

在各款产品中，「W/M AAA Moist Intensive Lip Treatment Serum」获得最后一名，《LDK》测试员指，它的质地太软，难以涂抹，而且会让嘴唇感觉黏腻。虽然它质地浓稠滋润，能让嘴唇看起来丰盈饱满，但涂抹起来并不舒适。

「The Public Organic Essential Oil Moist Lip Stick Matte Type Lemon & Juniper」和「The Public Organic Essential Oil Moist Lip Stick Lemon &Clary Sage」共同排名第1位，获得Best Buy的称号。

《LDK》测试员指，排名第1位的「The Public Organic Essential Oil Moist Lip Stick Matte Type Lemon & Juniper」能带来淡淡的光泽和柔滑妆效，同时在保湿方面也获得了最高评价。「The Public Organic Essential Oil Moist Lip Stick Lemon &Clary Sage」亦在滋润度测试中获得了满分，其自然光泽也广受好评。

资料来源：日本杂志《LDK the Beauty》

延伸阅读：美白眼霜推介｜日本《LDK》评测7款人气产品 6款获A级 有效保湿去黑眼圈！

相关文章：

防水防晒推介2024｜日本《LDK》实测10款热门防晒产品 3款获A级美白防UV Anessa/Bioré/Nivea排第几？

挂耳咖啡推介｜日本《LDK》评测23款有3款获A+级 Starbucks排第2 Muji排最尾？

眼药水推介｜日本《LDK》评测13款干眼症眼药水 乐敦/狮王获A级最平$22 戴隐形眼镜可用

护发乳推介｜日本《LDK》评测35款人气产品 13款获A级 PANTENE排最尾？

