佘诗曼疑胸压Chrome Hearts型男老板  俯身疑跟对方背脊零距离接触  网民惊呼：企侧边唔得？

国际知名银器品牌Chrome Hearts的老板之一Richard Stark近日旋风式访港，溥仪眼镜创始人邱子杰为他举办了一场星光熠熠的盛大酒会。城中名人明星纷纷前来朝圣，场面墟冚，包括视后佘诗曼（阿佘）、胡定欣、方力申、郭伟亮（Eric Kwok）与叶佩雯夫妇、草蜢的蔡一杰和蔡一智、苏永康等，足见Richard Stark的巨星级魅力。

佘诗曼「集邮」成功

活动上，视后佘诗曼盛装出席，她身穿一件黑色半透视上衣，配衬简约而高贵的珠宝首饰，散发著成熟优雅的气质，状态大勇。阿佘亦把握机会，成功与Richard Stark合照。事后，她在个人Instagram上分享喜悦，表示非常荣幸能参与盛会，并成功「集邮」偶像，兴奋之情溢于言表。

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佘诗曼疑胸压Chrome Hearts老板

然而，活动上一段影片却意外成为网民焦点。影片中，Richard Stark正坐著为一件黑色T恤签名，而佘诗曼则站在他正后方。为了稳住T恤，让签名过程更顺利，阿佘俯身向前，越过Richard Stark的肩膀，伸出双手紧握T恤的两边。这个动作令两人距离瞬间拉近，姿势显得非常亲密。从某些角度看，佘诗曼的上围更疑似紧贴著Richard Stark的背脊，画面引人遐想。

网民：点解要用个胸？

该影片在网上疯传后，立即引发网民热烈讨论。不少网民对佘诗曼的举动表示惊讶，纷纷留言：「条鬼佬乜水？点解要用个胸？压住佢背脊？」、「企侧边撑住唔得？点解要后面？」质疑其动作的必要性。

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佘诗曼跟Richard Stark好亲近

不过，很快便有知情者解释，男方是国际品牌Chrome Hearts的老板，极具份量。亦有网民为佘诗曼平反，认为她只是想帮忙固定衣服，并无他意，「佢系想蚊左右 咁效果会平均啲 都无乜大问题」、「她在固定给偶像签名的衣服」。

佘粉：好小事大惊小怪

另外，也有不少粉丝力撑偶像，认为外界不应大惊小怪，「好小事大惊小怪」。更有网民表示，佘诗曼已年过五十且单身，与国际名人热情互动亦无不可，「成50岁人，人靓但冇伴，姣下又何妨？」。

