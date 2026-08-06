金秘书为何那样｜Anson Lo预告吻戏最多6次 回应身高比例似「假脚」: 本身都好长 Ivy So锡完嘴肿有唇炎被笑刷牙太多

卢瀚霆（Anson Lo）、苏雅琳（Ivy So）、郭子豪、练美娟、骆振伟等今日（6日）出席港版《金秘书为何那样》开镜拜神仪式，苏雅琳在仪式上提到其中一场「床戏」值得大家期待，「暂时拍咗觉得几sweet的是一场床戏，我张床有只熊啤啤，收埋左啲野唔想比佢发现，大家一齐跌左落张床度，究竟系啲咩，到时大家要睇下。」卢瀚霆受访时表示已拍了十几日，最近多拍办公室场口，以群戏为主，之后亦有一些在户外拍拖的场面要拍，问到是否很多吻戏？他透露该剧20集，亲密场面所占比例不多，20集可能最多6次，又说未拍床戏，笑言要与苏雅琳熟一点，要她点头才拍，「大家再熟一些才不会尴尬，剧组都好好，吻戏不是开工头几日拍，让我们有更多时间了解对方。」

卢瀚霆与吻戏对手有不同火花

苏雅琳早前表示拍吻戏拍到嘴唇发肿有唇炎，她澄清是自己较易肿，与卢瀚霆无关，卢瀚霆则笑她太干净，可能是因为刷牙太多才会这样，讲到他有较多拍吻戏的经验，现在吻功是否大有进步？他笑说：「我都是正常人，根据剧本需要，要我点做就点做。（Ivy和Edan（吕爵安）那个好锡？）Edan太耐，唔记得，其实每个对手都有不同火花，和Edan是比较喜剧形式，《社内相亲》和Hanna（陈汉娜）点到即止，今次可能要hold得耐啲，但角色无乜接吻经验，表达上会比较心急和忍唔住。」他透露拍剧期间也要拍MIRROR团综，档期半年前已夹好，不会影响拍摄进度。

苏雅琳不介意被指撞样兰茜

两人早前被网民捕获在赤柱拍外景，有指卢瀚霆当时的身高比例过于修长惹热议，更有网民以「假脚」形容，他表示不会介意这个说法，他不能控制大家的想法，作为表演者会接受评论，又感谢服装造型团队令他能吸引大家的目光，他认为是好事，问他当时可有觉得自己高了？他笑谓不觉得，指已经31岁不会再高，虽然鞋子本身有垫，但他双腿本来也很长。另外，早前网上疯传一名泰国男星的表演片段，指该男星与卢瀚霆很相似，卢瀚霆表示没留意不知道。此外，苏雅琳日前出席活动的相片被指撞样兰茜，她说：「无所谓，不会介意，之前因工作需要减肥，现在都想增肥，因应不同工作需要，会有不同状态。」旁边的卢瀚霆即大赞她现在非常完美。