亨仔@ROVER健美比赛夺冠 地狱式备战一年半狂队鸡胸日饮10升水

乐队ROVER成员陈镇亨（亨仔）日前首战「HKUBA全港中学及大专健体联校比赛」，即勇夺新秀组冠军及大专组季军。亨仔透露参加健美比赛一直在他的人生清单入面，为了圆梦，经历了长达一年半的艰苦训练，更在最后八星期进入地狱式饮食控制阶段。当大会公布比赛结果一刻，激动得在台上当场流泪，大叫：「终于可以食嘢喇！」

亨仔无谂过有奖

亨仔坦言自己从未想过能够获奖，甚至夺得冠军：「我其实冇谂过会有任何奖项，原本预计最多只系得第五名。」一般健美比赛标准备赛周期为十六星期，但因兼顾学业同工作，亨仔今次只得八星期进行冲刺，说：「所有嘢浓缩埋一齐，真系好辛苦。过去八星期，我每日都食鸡胸饭，到最后阶段仲要严格节食，我根本冇心思想会得咩奖，只想尽快完成赛事。所以宣布我拿到组别第一名𠮶阵，我真系忍唔住喺台上喊咗出来。」

亨仔改名做叻仔

谈到比赛前几日准备，亨仔直言是整个过程中最艰难阶段：「最难过系比赛前一星期，即系Peak Week。因为要将饭量同碳水化合物减到全日少过一个拳头，但同时又要继续保持高强度运动。」他解释这样做是为了将肌肉内的糖源压到最低，令肌肉线条更加分明。更辛苦的是，虽然要大幅减少食物摄取，但每日却要饮用高达10升水，借此将身体多余糖源彻底排出，令肌肉收缩到好似「干海绵」一样，过程极具挑战性。

亨仔节食弃米线

众所周知，亨仔向来极之「为食」，更试过一次过食四、五碗麻辣米线。亨仔笑言，过去几个月的节食对他是最大折磨，说：「我系出了名钟意食嘢嘅人，平时可以食好多碗米线，但呢几个月，我嘅世界就得返鸡胸同白饭。」在完成比赛之后，亨仔随即与教练Ocean及师母李绮雯一齐食放题，好好慰劳自己同答谢师傅的指导。

亨仔战大型健美舞台

谈及未来规划，亨仔表示希望能够保持这个极佳身形，但短期内会先好好休息。说：「喺呢段备赛期间习惯咗自己煮饭，意外发现既悭钱又健康，日后会考虑继续保持呢个好习惯。」完成今次赛事后，亨仔打算拍摄一辑半裸腹肌写真留作纪念，亦希望能够吸引内裤品牌青睐，带来更多工作机会，同时透露未来或者会挑战更大规模的健美赛事，说：「今次只系一个开始，我希望之后有机会可以踏上更大嘅健美舞台，继续挑战自己。」