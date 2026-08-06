广末凉子车祸后重返电视萤幕 谈未来心声 以真实面貌示人

46岁日本女星广末凉子今日（6日）现身晨早节目《THE TIME,》，是她自去年4月出车祸后及公开患有双极性情感障碍及甲状腺机能亢进症、宣布暂停演艺活动以来，首度重返电视萤幕。

节目播出她于7月18、24及25日在东京丸之内举行的生日特别演唱会《Best Day Ever～Crescent River》幕后花絮，该场地上一次举办她的演唱会已是2024年12月。被问及当初公开病情的原因，广末坦言原本并无打算对外公布，但促使她改变主意的，是其就读中学的次子一番话。次子告诉她，身为粉丝理应希望知道母亲的真实状况，若一直不明所以地暂停活动，反而令人更加担心，这番话让她下定决心公开病情。



意识到「不再勉强自己」



她又表示：「我现在并不确定自己是否还能像10几岁、20几岁时那样，发自内心地热爱演艺圈和演艺工作。正因为感受到了自己的脆弱与不成熟，我才意识到自己并非无所不能。如今，我不再是为了『喜欢』而勉强自己，而是希望找到当下自己能做到的事情。」

她还透露了一个令人动容的细节：「说实话，这次采访我原本是想拒绝的。我觉得以我现在的处境，实在没有资格接受采访⋯⋯不过，我觉得过去那种为了维持形象、扮演『理想女演员』而硬撑的阶段已经结束了。我希望观众能看到我现在最真实、最尽力的样子，并希望能一点一点、踏踏实实地面对接下来的工作。」

广末去年4月于新东名高速公路发生追撞意外，其后在送院期间涉嫌对护理人员施暴，令对方受轻伤而被捕；同年5月公开病情并暂停一切演艺活动，直至今年4月1日始告复出。