Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

广末凉子车祸后重返电视萤幕 谈未来心声 以真实面貌示人

影视圈
更新时间：15:52 2026-08-06 HKT
发布时间：15:52 2026-08-06 HKT

46岁日本女星广末凉子今日（6日）现身晨早节目《THE TIME,》，是她自去年4月出车祸后及公开患有双极性情感障碍及甲状腺机能亢进症、宣布暂停演艺活动以来，首度重返电视萤幕。
节目播出她于7月18、24及25日在东京丸之内举行的生日特别演唱会《Best Day Ever～Crescent River》幕后花絮，该场地上一次举办她的演唱会已是2024年12月。被问及当初公开病情的原因，广末坦言原本并无打算对外公布，但促使她改变主意的，是其就读中学的次子一番话。次子告诉她，身为粉丝理应希望知道母亲的真实状况，若一直不明所以地暂停活动，反而令人更加担心，这番话让她下定决心公开病情。


意识到「不再勉强自己」


她又表示：「我现在并不确定自己是否还能像10几岁、20几岁时那样，发自内心地热爱演艺圈和演艺工作。正因为感受到了自己的脆弱与不成熟，我才意识到自己并非无所不能。如今，我不再是为了『喜欢』而勉强自己，而是希望找到当下自己能做到的事情。」
她还透露了一个令人动容的细节：「说实话，这次采访我原本是想拒绝的。我觉得以我现在的处境，实在没有资格接受采访⋯⋯不过，我觉得过去那种为了维持形象、扮演『理想女演员』而硬撑的阶段已经结束了。我希望观众能看到我现在最真实、最尽力的样子，并希望能一点一点、踏踏实实地面对接下来的工作。」
广末去年4月于新东名高速公路发生追撞意外，其后在送院期间涉嫌对护理人员施暴，令对方受轻伤而被捕；同年5月公开病情并暂停一切演艺活动，直至今年4月1日始告复出。

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
黎彼得离世丨许冠杰亲撰悼念文忆故友：感恩音乐路上有你 黎彼德曾直认唔夹合作7年终拆伙
01:00
黎彼得离世丨许冠杰亲撰悼念文忆故友：感恩音乐路上有你 黎彼德曾直认唔夹合作7年终拆伙
影视圈
5小时前
33岁港男突中风半身瘫痪 母拖3日先报警 网民震惊：执返条命系神迹 自爆2个恶习｜Juicy叮
33岁港男突中风半身瘫痪 母拖3日先报警 网民震惊：执返条命系神迹 自爆2个恶习｜Juicy叮
时事热话
9小时前
「你个frd废！」JUPAS放榜炫耀港大医科Offer 名校女生超嚣张留言流出惹众怒 网民轰高分低品：点做医生？｜Juicy叮
「你个frd废！」JUPAS放榜炫耀港大医科Offer 名校女生超嚣张留言流出惹众怒 网民轰高分低品：点做医生？｜Juicy叮
时事热话
4小时前
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
00:45
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
影视圈
17小时前
中国预制屋热销美澳墨 夫妇22万购750呎两房户 零地基直接组装 实测9个月激赞
中国预制屋热销美澳墨 夫妇22万购750呎两房户 零地基直接组装 实测9个月激赞
海外置业
11小时前
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
生活百科
2026-08-05 11:46 HKT
星岛申诉王 | 停业近一年 尖东大富豪低调重开 独家相片曝光 复业前夕被淋油「赠庆」
02:52
星岛申诉王 | 停业近一年 尖东大富豪低调重开 独家相片曝光 复业前夕被淋油「赠庆」
申诉热话
7小时前
黎彼得离世丨近年多次入ICU 契仔黄宗泽曾施援手助医重病：佢潇洒一生唔想大家唔开心
01:23
黎彼得离世丨近年多次入ICU 契仔黄宗泽曾施援手助医重病：佢潇洒一生唔想大家唔开心
影视圈
57分钟前
港人夫妇游澳门乘的士拾相机及电池 贪心据为己有 再入境时被捕
01:14
港人夫妇游澳门乘的士拾相机及电池 贪心据为己有 再入境时被捕
突发
7小时前
黎彼得离世丨晚年受病痛煎熬 2招自测血管健康 及早预防中风/心血管疾病
黎彼得离世丨晚年受病痛煎熬 2招自测血管健康 及早预防中风/心血管疾病
医生教室
5小时前