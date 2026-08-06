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张国荣70诞辰音乐会申请红馆不果 陈淑芬构思1956部无人机空中贺寿

影视圈
更新时间：15:45 2026-08-06 HKT
发布时间：15:45 2026-08-06 HKT

今年9月12日（星期六）是张国荣70诞辰，《继续宠爱・张国荣70诞辰・音乐会》于西九文化区安盛竹翠公园举行。由即日起至8月10日优先订购门票，票价分别为$1180、$580。音乐会收益在扣除必要开支后，将用于实现「哥」迷的共同心愿：建立一个较长久的张国荣纪念馆，及为「哥哥」张国荣设立铜像。有份主办活动的陈淑芬（陈太）日前在郑丹瑞YouTube频道节目，分享相关详情。

陈淑芬去年开始申请红馆举行

问为何今次选择在西九文化区竹翠公园举行时，陈太回应：「首先我要向『哥』迷说声抱歉，我一直有收到很多『哥』迷讯息，最希望今年这活动能在红馆举行，我亦从去年开始申请，努力争取这个场馆。无奈申请者众多，我无法订到这个档期，已尽力，希望『哥』迷理解这不是我能决定的事。9月12日恰逢星期六，很多室内场地已满，幸好我们订到西九文化区的安盛竹翠公园，这里之前也举办过不少大型活动。」

《张国荣70诞辰・音乐会》无直播扑飞趁早

陈太同时透露，今次音乐会不会进行直播：「我们2023年在 《继续宠爱．二十年．音乐会》 时曾做直播，但现场播放「哥哥」的片段，网上牵涉很多版权问题，令整个直播不够完整，尤其是今年我们希望有更多「哥哥」的画面出现，所以今年我们不打算做直播了。」

计划1956部无人机空中贺寿

陈太续说：「不过，我正在积极筹备一件只有在室外场地才有可能做到的事，虽然未知能否实现。我希望可以在音乐会进行至晚上9时12分时，让1956部无人机飞上天空，呈现7个庆祝张国荣70 岁诞辰的图案，期望能给大家一个不同的感受，令在竹翠公园举办的这次纪念活动更有意义。我现在正努力申请相关牌照，希望最终能解决所有困难，实现这个画面。」陈太指：「只要能解决到技术问题，这无人机环节可以考虑开放给全球『哥』迷观看。无论身在香港、内地、东南亚、美洲、欧洲，还是澳洲，只要准时在香港时间晚上9时12分进入指定平台，就可以看到这个环节的直播。但这是个很艰巨的工程，我仍在努力中。」

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