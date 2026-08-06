黎彼得离世丨离巢主因通波仔请假遭TVB冷待 病愈见尽人情冷暖感心淡

「鬼马填词人」黎彼得（Peter哥）昨日（5日）早上因病离世，享年76岁，其好友钟志光向《星岛头条》独家证实黎彼得死讯。黎彼得生前曾两度加入TVB，最终在2023年正式离巢，不过黎彼得曾因为被投闲置散，而一度有所埋怨。

黎彼得曾因病停工后被冷待

黎彼得从2017年起加入处境剧《爱．回家之开心速递》，饰演隐形富豪「豹叔」，与「根叔」刘丹、「大龙生」罗乐林、「谭道德」陈荣峻组成「大四喜」。只是黎彼得于2021年底曾因心脏血管堵塞，紧急入院接受「通波仔」手术，一度向《爱．回家》剧组请假。黎彼得逐渐康复时，却未获安排重返剧组，以及未再接获其他拍摄工作。

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当时黎彼得在《爱．回家》中的「豹叔」一角，以「远赴加拿大探亲」为由作交代，令黎彼得变相遭到雪藏。停工期间由于手停口停，黎彼得的经济状况陷入困境，黎彼得曾提过尝试主动向艺员部及高层曾励珍求助，惟始终未获积极回应，令黎彼得大感心灰意冷，扬言不打算再揾高层帮忙：「咁委屈？唔需要啩！人哋睇你唔起，何必委曲求全呢？」

黎彼得停工获大刘及黄宗泽接济

黎彼得因不愿意再委曲求全，终决定合约届满后不续约，但由于仍有1年兼职合约，最终在2023年正式离巢。黎彼得与TVB结束多年的宾主关系后，曾多次在公开场合大吐苦水，直指旧公司作风冷淡，毫无人情味。黎彼得曾感慨表示，自己为电视台贡献多年，生病后却惨遭冷待，甚至连复工的机会都不给予，做法令人心寒。幸而在人生最谷底，手头最紧绌之际，获「契仔」黄宗泽及富商刘銮雄（大刘）及时伸出援手，出钱出力帮助黎彼得度过难关。

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黎彼得曾呻拍剧挨更抵夜辛苦

黎彼得曾在访问中句句有骨，过档ViuTV拍摄《极度俏郎君》时，大赞开工仅每日一组较舒服，不会如以往般辛苦。对于返旧公司拍剧机会，黎彼得直言最好唔好，原因是要挨更抵夜：「𠮶啲钱唔系我去揾啦，揾到都唔够畀医药费。」

黎彼得离巢后转型做YouTuber，又称本来想揸的士，但没有的士牌。黎彼得又称自己是半退休状态：「有得做固然好啦，循序渐进，又唔好挨啦，唔好用个挨字，有个寄托啦。」剧集《你好，我的大夫》是黎彼得在TVB的最后一部作品。

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