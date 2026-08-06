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黎彼得离世丨进军YouTube为增加节目效果故意讲惹火言论 爆圈中秘闻狂踩郑中基夏韶声伍仲衡火药味浓

影视圈
更新时间：15:12 2026-08-06 HKT
发布时间：15:12 2026-08-06 HKT

黎彼得离世丨「鬼马填词人」黎彼得（Peter哥、原名黎成就）于昨日早上（8月5日）因病离世，享年76岁。其好友钟志光向《星岛头条》独家证实死讯，透露黎彼得晚年住护老院，自今年3月已因中风卧床，最终身体机能衰退与世长辞。黎彼得的后事将由家人低调处理。黎彼得离巢TVB后转战YouTube界，积极经营节目《玖噏秘笈》大爆圈中秘闻，其言论非常惹火。

黎彼得转战YouTube界寸爆MIRROR、张敬轩

黎彼得曾在节目寸爆MIRROR、张敬轩及《中年好声音》参赛者等等，直言：「咩轩仔呀？都唔知边个嚟嘅，更加唔好讲MIRROR喇，𠮶啲更加巴闭啦，但我哋唔讲𠮶啲喇，𠮶啲都唔系歌星嚟嘅，十零条𡃁仔出嚟跳嚟跳去，又话卖到成几千蚊张飞，系唔健康嘅嘢。」又曾狠批：「以前啲人个个都有唱片、出新歌，喺红馆搞几场，等人嚟朝圣，而家唔系，阿猪阿狗又搞演唱会，搞乜鬼嘢？」

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黎彼得为增加节目效果故意讲惹火言论

黎彼得近年转型成为YouTuber于网上节目《玖噏秘笈》中评论娱乐圈秘闻与流行乐坛大、小事，吸引了不少网民关注，皆因他曾直言故意讲惹火言论来增加节目效果。黎彼得曾斥「世侄」郑中基曾无视他：「我衰极都叫一个小小嘅艺员，你冇理由当我隐形啩？佢真系眼尾都唔睄你。我同佢爹哋郑东汉，即系Norman郑，原来曾经系朋友，好熟添。我哋197几年识，佢帮过我忙，所以我喺度鸣谢佢。」黎彼得又质疑郑东汉「纵坏个仔」：「郑中基根本真系唔好嘅，你又酗酒，泶咁嫪，餐餐都出事。呢镬仲大镬，件事都淡出咗，算啦！我都唔想再提，唔系一阵间又话，你又踩人哋个仔，你个仔好叻咩？麻鬼烦，算啦，唔好提。」黎彼得在圈中多年，见识过很多「伪君子」行为，他曾以一位圈中人做例子：「呢行有条友，佢成日做媒人㗎！你知佢啦，喺呢行……好多靓女喺佢身边，咁就介绍畀佢啲朋友啦，咁佢啲朋友非富则贵，唔系医生就律师，咁你一撮合跟住就搞个派对。呢条友根本上就古灵精怪，就系揾着数㗎啫！我唔系话得罪佢，佢亦都冇得罪我，我哋好简单就了解个道理，呢啲咁嘅『好人』，算啦，『伪君子』三个字。」

黎彼得曾形容《中年好声音》是「乌合之众」

黎彼得作为资深填词人，当然对乐坛依然高度关注，他曾在节目再次表态指「流行曲已死」并指出当年「四大天王」之后，就只有陈奕迅接棒，甚至表示：「咩轩仔呀？都唔知边个嚟嘅，更加唔好讲咩MIRROR，𠮶啲更加巴闭啦，但唔好讲呢啲，𠮶啲都唔系歌星嚟嘅，十拎个跳来跳去又话卖几千蚊张飞，系唔健康嘅嘢。」黎彼得又曾形容《中年好声音》是「乌合之众」，参赛者又保安又养猪。黎彼得更试过狂踩伍仲衡：「你咩料呀？又唔系Manage过咩好嘅Artist，本身唔系经理人，你太太又话好多Connection，即系点呀？你系陈淑芬呀？你唔系吖嘛。」黎彼得又称不知伍仲衡出身，也不觉他有任何业绩，绝非如顾嘉𪸩这种殿级人物，甚至批评他在《中年好声音》担任评审时的风格，「你就自卑变咗自大，以为自己哗，你冇我呢盏灯你就冇机会得冠军」，又称对方不戴耳机扮型，「根本就自己屎忽鬼，扮晒老虎鱼虾蟹，讲埋啲嘢语无论次。」

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黎彼得曾分享很多歌手开演唱会的现象

黎彼得亦曾分享很多歌手开演唱会的现象，他表示张耀荣曾指开演唱会要开三场或以上才有赚，开一场只会蚀本，开两场亦只能归本，以前开演唱会不易，出专辑有新歌就开演唱会让人来「朝圣」，但现时他认为有另一现象：「而家唔系，阿猪阿狗又搞演唱会，搞乜鬼嘢呀……早轮仲衰，阿麟又话东莞演唱会要取消、陈奕迅喺台湾又话病，刘德华仲好笑，无端端有危险，几乎有意外，咁有意外就好大镬㗎嘛！早轮又话张学友破产呀，唔搞演唱会喇，而家都唔知……个乐坛好唔健康，乱晒笼。」当时夏韶声曾重出江湖将在红馆举行退休前最后一个演唱会，黎彼得指当年夏韶声有很多知名金曲：「佢而家真系好笑㖞，无端端重出江湖，做咩演唱会啫？最红𠮶阵又唔见佢开演唱会。」结果被夏韶声寸爆反击：「呢个阿叔呀！佢未有呢个级数、资格去评我㖞！真㗎，佢未到呢个级数，所以其实佢唔系话紧我，佢系话紧第二啲嘢啫，我知佢攞我嚟碌卡，所以我唔理佢。」

黎彼曾因身体问题仿如「人间蒸发」

黎彼得不时在报章上看到家暴新闻而有感而发，试过突然爆料：「打女人呢三个字可圈可点，我哋呢行有两位哥哥，唔系演艺（成就）出名，佢系打女人出位，咁而家去咗边呀？好似转咗型。」黎彼得没有公开更多线索，但仍引来网民好奇，纷纷留言问他所指的是哪两位男星。黎彼得回到主旨表示：「男人大丈夫，女人唔打得嘅，女人要嚟锡，打女人非大丈夫所为。」后来黎彼得自爆一段与影后吴君如的陈年往事。他透露，年轻时曾短暂与吴君如同居，当时吴君如的妈妈「冬婶」更待他如亲生子般疼爱：「我同佢（吴君如）点解会结缘嘅呢？就唔系男女关系嘅缘份。」他解释，吴君如当年因被狗仔队追访，为了躲避媒体，曾到他家借住一星期，他更曾向记者炫耀：「影后嚟过我屋企呀，我好威水。」他续指，由于他与吴君如的父亲「冬叔」夏春秋是多年好友兼同事，两人当年同在电视台工作，这层关系让吴君如的父母对他非常信任。不过在2025年底，黎彼得仿如「人间蒸发」，他坦认身体的确有问题，需要时间休养，更幽默地以「保外就医」四字，来解释为何早前会消失2个月。

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