众星痛别黎彼得离世！干孙熊宝一周前探望竟成永别「细龙太」陈思圻泪忆唉吔男朋友

黎彼得离世丨香港乐坛殿堂级填词人、资深演员黎彼得（Peter、原名黎成就）于昨日早上（8月5日）因病离世，享年76岁。其好友钟志光向《星岛头条》独家证实死讯，透露黎彼得自今年3月已因中风卧床，身体机能逐渐衰退，最终与世长辞，家人低调处理黎彼得的丧事。

钟志光姪孙熊宝：愿天堂再无痛苦

黎彼得在90年代转战幕前，曾参与不少电视剧和电影的演出，他曾在2012年9月离开TVB并转投王维基旗下的港视，2016年重返TVB主力演出处境剧《爱·回家之开心速递》，不过在2021年12月做完通波仔手术后一直未被安排演出，未几不再跟TVB续约。不少艺人对于黎彼得离去深感不舍，钟志光姪孙熊宝亦表示：「爷爷一路走好，愿天堂再无痛苦！」

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黎彼得一生纵横演艺圈，与不少后辈结下不解之缘，甚至与多人上契，将对晚辈的疼爱化作实际行动。在众多契仔契孙中，近年与黎彼得关系最为密切的，绝对要数其圈中好友钟志光的姪孙熊宝。两人投缘并契作干孙，感情深厚犹如亲生爷孙。干孙熊宝昨日在小红书贴上一段影片兼发文悼念：「最疼爱我的著名艺人黎彼得爷爷！一路走好！著名艺人殿堂级填词家，我亲爱的黎彼得爷爷，于2026年8月5日永远离开了我们。在爷爷离世前一周探望了爷爷，没想到竟是永别。爷爷一路走好，愿天堂再无痛苦！谢谢您这些年对我的疼爱和庇佑！我会永远想念您！会把您的作品一直唱下去！」熊宝其后再发文称从小就认识黎彼得，每次见面都最爱抱著爷爷：「爷爷的生命定格在了2026年的夏天，才76岁。很想很想和您多相处，可是再也不能了！伤心至极！一定会听您的话，一直唱粤语歌，成为您的骄傲！爷爷走好！愿天堂再无痛苦！谢谢您这些年对我的疼爱和庇佑，会把您的作品一直唱下去！」

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黎彼得的挚友钟志光亦贴上黎彼得黑白庆生照并说：「浪子远游，心声广散六合；杯酒常满， 当歌人生几何。」曾在《爱回家》黎彼得合的陈思圻贴上合照：「永远的绿灯，记得𠮶年中秋节，大家开完工，您竟然话肯同我去家人的中秋饭。从此，您就是我们家『开绿灯』的『唉吔男朋友』。对不起，谂住今个中秋节揾您，迟了。永远的才子Peter哥，绿灯，我哋会挂住您。」孙慧雪亦有留言：「Peter哥，怀念同你一齐玩一齐笑，一齐唱《浪子心声》，听你讲人生故事！愿你在另一国度消遥自在～一路好走」张彦博借《浪子心声》念前辈：「Peter 哥～感恩能够有幸认识你这位大前辈 虽然可能同你相处的时间不多～做过你的大湾区导游，载你去不同地方 听你讲你嘅故事和分享你的浪子心声～活到老学到老，见证你很多的新的尝试 在你身上获益良多 一路好走，谢谢你～」

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关宝慧亦称：「可爱搞笑的『老窦』Peter，一路好走 #黎彼得 #rip，深感荣幸同一位咁有才华嘅前辈合作过。」「威龙潘金莲」梁茵：「抱恙在医院时，那时真的不想拍照，因为希望你可以精神奕奕出院，和我们食饭的时候再留倩影，一月尾饭聚的时，还以为你出院是好消息，真的想不到，想约下次的时候，便没有下次。还记得你在《爱回家》的时候，经常提点我这个笨笨的新丁，由一个对镜头唔敏锐的初哥，到后期一齐在剧中享受演出，一同捣蛋的场面，一幕一幕涌上心头。」又大爆黎彼得经常有不少金句：「你是我遇见过最好的前辈，经常用风趣幽默的方式教导我们做戏，经常在厂中和你斗嘴，已经变成一种习惯，变成每天拍摄的一种乐趣。你经常爆出许多金句，我真的甘拜下风，难以招架。你创作很多街知巷闻的作品，以前总跟你说笑，是否拍过很多次拖？究竟有多少凄惨的爱情遭遇？才能创作那么多好的作品。」

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