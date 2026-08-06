周杰伦遭影射「婚前有私生子」登热搜 杰威尔发声明怒斥造谣：已委托律师进行证据保全

内地著名狗仔卓伟近日在微博爆料指「华语乐坛三字歌唱天王」与一名刘姓女股东育有私生子。卓伟更提供具体线索，指两人「同在西安公司入股」并于「同年同月同日退股」。消息曝光后随即引发连串揣测，有人将矛头指向周杰伦，以及早年的商业伙伴刘若雪，话题即登上微博热搜，当中「周杰伦私生子」更冲上热搜冠军。

杰威尔音乐为「周杰伦私生子」发出声明

周杰伦所属的杰威尔音乐今早（6日）在微博发出声明：「近日，网路上出现关于影射本公司艺人周杰伦的不实报导，引发公众误解。对此，本公司严正声明如下：相关网路传闻均属不实资讯，纯属恶意造谣，其刻意影射、哗众取宠以博取流量的行为，本公司予以严厉的谴责。网路并非法外之地，任何编造、散布不实资讯的行为均应承担相应的法律责任。本公司已委托律师对相关不实资讯的发布者及传播者进行证据保全，并保留依法追究其法律责任的全部权利。」

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周杰伦贴上打网球照片回应流言

「中国第一狗仔」卓伟4日发布的一段影片，匿名爆料称自己从友人处得知，一名家庭生活幸福的「三字华语歌王」，婚前曾与一名刘姓女股东交往并育有一名约10多岁的私生子。卓伟他并抛出「曾在西安投资公司」、「与刘姓合作伙伴同日退出股权」等关键线索，虽然全程未公开任何照片、文件或DNA等具体证据，但已经引发网民疯狂比对资料，不少人根据线索联想到周杰伦及早年合作伙伴刘若雪，甚至翻出两人曾共同投资「西安真爱范特西餐饮娱乐有限公司」、公开同框出席活动等往事，甚至有网民将名曲〈发如雪〉与女方名字作联想，导致谣言迅速延烧。面对外界持续议论，周杰伦昨日先是在IG贴上打网球照片并写下「照打」二字，有不少粉丝解读为以行动回应流言、不受影响。

有网民发现卓伟的所谓爆料漏洞百出

与此同时，亦有网民发现卓伟的所谓爆料漏洞百出，首先，爆料指两人同日退股，但工商资料显示刘若雪早于2014年10月便退股，周杰伦则是迟至2021年12月才退出，两者相隔长达7年以上，所以「同一天退股」根本是无稽之谈。其次，爆料称此事发生在天王结识现任妻子前，但周董与昆凌早在2010年就相恋并于2014年结婚，退股时早已身为人夫，时间轴完全对不上。最直接的证据在于两人结束合作后，不仅没有所谓的「亲密关系」，甚至曾对簿公堂。刘若雪实际控制的餐饮公司因盗用周杰伦肖像宣传，于2019年遭周董提告侵权，最终法院判处女方公司赔偿22万元人民币并公开道歉。至于〈发如雪〉与女方名字作联想，歌曲早在2005年发行，两人直至2012年才因投资「西安真爱范特西」产生商业交集。

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