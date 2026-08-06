独家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成绝响　杨绍鸿难忘饭局教诲：受益一生

资深制作人杨绍鸿与黎彼得(Peter)相识多年，虽然从未正式在工作上合作，但两人因饭局结缘，一见如故。黎彼得离世消息传出后，杨绍鸿接受《星岛头条》访问访问，细诉两人相识点滴，直言对这位「鬼才」前辈既仰慕又惋惜。

黎彼得曾计划孖杨绍鸿炮制网上节目

杨绍鸿忆述，他与黎彼得的交情并非始于片场或录音室，而是在饭枱上建立：「我同佢一见如故，有种惺惺相惜嘅感觉。」他透露，两人曾经雄心壮志，计划一齐炮制一个网上节目，由内容构思到风格定位都倾得七七八八，可惜后来黎彼得身体开始出现毛病，计划最终无奈搁置：「呢件事我一直觉得好可惜，如果做到，一定会好精彩。」

杨绍鸿仰慕黎彼得才华

谈到黎彼得的才华，杨绍鸿语气充满敬佩：「我非常仰慕佢嘅才华，佢绝对系我学习嘅对象。」不过，最令杨绍鸿难忘的，不止黎彼得的创作力，还有他的做人态度：「佢畀咗我好多人生路上嘅意见，句句到肉，令我受益良多。」杨绍鸿笑言，黎彼得份人最真性情，「佢唔会因为你系边个就畀面，唔啱就直插，绝不客气。」这种敢言直率作风，反而令杨绍鸿对他更加尊重。

