Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

独家丨黎彼得敢言本色「唔啱就插」成绝响　杨绍鸿难忘饭局教诲：受益一生

影视圈
更新时间：08:00 2026-08-06 HKT
发布时间：08:00 2026-08-06 HKT

资深制作人杨绍鸿与黎彼得(Peter)相识多年，虽然从未正式在工作上合作，但两人因饭局结缘，一见如故。黎彼得离世消息传出后，杨绍鸿接受《星岛头条》访问访问，细诉两人相识点滴，直言对这位「鬼才」前辈既仰慕又惋惜。

黎彼得曾计划孖杨绍鸿炮制网上节目

杨绍鸿忆述，他与黎彼得的交情并非始于片场或录音室，而是在饭枱上建立：「我同佢一见如故，有种惺惺相惜嘅感觉。」他透露，两人曾经雄心壮志，计划一齐炮制一个网上节目，由内容构思到风格定位都倾得七七八八，可惜后来黎彼得身体开始出现毛病，计划最终无奈搁置：「呢件事我一直觉得好可惜，如果做到，一定会好精彩。」

杨绍鸿仰慕黎彼得才华

谈到黎彼得的才华，杨绍鸿语气充满敬佩：「我非常仰慕佢嘅才华，佢绝对系我学习嘅对象。」不过，最令杨绍鸿难忘的，不止黎彼得的创作力，还有他的做人态度：「佢畀咗我好多人生路上嘅意见，句句到肉，令我受益良多。」杨绍鸿笑言，黎彼得份人最真性情，「佢唔会因为你系边个就畀面，唔啱就直插，绝不客气。」这种敢言直率作风，反而令杨绍鸿对他更加尊重。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
黎彼得离世丨被前妻离弃成「带子洪郎」 为38岁「躺平」儿子还债多年 曾盼寻伴侣度晚年
影视圈
8小时前
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作
影视圈
9小时前
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
黎彼得离世丨因通波仔离开《爱回家》 近年百病缠身多次入ICU 刘銮雄黄宗泽曾施援手
影视圈
7小时前
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
季节丨「唐泰」近况曝光 102岁朱瑞棠隐居加拿大逾30年 满屋旧照如博物馆精神极佳
影视圈
19小时前
房协迁置屋邨鸿鹄台第一座入伙 安置花园大厦重建户 住户：新居望见狮子山好开心！
社会
8小时前
肥妈联络社署副署长及演协支援张伟文 亲解「亚视魔咒」之谜：有信心铁三角评审继续
肥妈联络社署副署长及演协支援张伟文 亲解「亚视魔咒」之谜：有信心铁三角评审继续
影视圈
12小时前
黎彼得离世丨Peter哥中风前拍下多条影片 中气十足预测世界杯 一语成谶贴中西班牙夺冠
黎彼得离世丨Peter哥中风前拍下多条影片 中气十足预测世界杯 一语成谶贴中西班牙夺冠
影视圈
8小时前
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
港人反击「假顺丰」诈骗！？ 公开骗徒「关键秘密」 网民联手玩谢：练习缅甸语
生活百科
20小时前
港人搭东铁惊见不明新装置？ 港铁解画「试验加装新设备」网民支持：好似呢排先有
港人搭东铁惊见不明新装置？ 港铁解画「试验加装新设备」网民支持：好似呢排先有
生活百科
17小时前
陈凯琳护仔论惹公愤？网民：保护小朋友包括教育佢哋 欧锦棠斥「养细路唔同走地鸡放养」
陈凯琳护仔论惹公愤？网民：保护小朋友包括教育佢哋 欧锦棠斥「养细路唔同走地鸡放养」
影视圈
17小时前