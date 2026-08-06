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独家丨卢宛茵揭黎彼得最后时光：医院插喉有痰讲唔到嘢 经典歌《浪子心声》金句源自庙街睇相佬

影视圈
更新时间：07:00 2026-08-06 HKT
发布时间：07:00 2026-08-06 HKT

卢宛茵（Madam）作为黎彼得(Peter哥)的「饭脚」接受《星岛头条》独家访问时直言对老友离世感到唏嘘，最初接到Peter哥死讯还半信半疑，以为是假新闻，证实后有感发说：「唉，近期死讯陆续，继施南生、谢贤后有葛兰，唔知点解隔日就死一个，尤其上咗年纪，我真系好惊。」

钟志光耳边大声打气

卢宛茵忆述，在黎彼得中风前曾与他吃过饭，之后也有到医院探望：「有一次钟志光好大声喺佢耳边叫佢加油，『快啲好返一齐食饭』，我见佢眼神想回应，但插咗喉，又有痰，始终讲唔到嘢。」

Madam跟黎彼得合作过多出剧集，印象最难忘是拍梅小青的《乐坛插班生》，与他及黎耀祥、江欣燕等扮鬼扮怪：「我最欣赏佢系鬼才，读书唔多，但靠睇粤剧填得一手好词。佢话过，经典作品《浪子心声》歌词『命里有时终须有，命里无时莫强求』，源于庙街睇相佬嘅对联，佢灵机一触同许冠杰商量，就加咗落作品中，连外国人都用无伴奏合唱（a cappella）演绎呢首歌，令佢好自豪。」

黎彼得有艺术家脾气

Madam又指黎彼得有艺术家脾气，对创作非常执著：「我几崇拜佢，佢啲歌词好正，又好写实，好似《尖沙咀Susie》咁。佢同我哋讲，而家唔写歌原因，因为时下填词人唔够水准，唔知写乜。唉，鬼才离世真系好可惜。」
 

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