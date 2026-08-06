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黎彼得离世丨近年多次入ICU 契仔黄宗泽曾施援手助医重病：佢潇洒一生唔想大家唔开心

影视圈
更新时间：15:00 2026-08-06 HKT
发布时间：15:00 2026-08-06 HKT

黎彼得离世丨「鬼马填词人」黎彼得（Peter哥、原名黎成就）于昨日早上（5日）因病离世，享年76岁。其好友钟志光向《星岛头条》独家证实死讯，透露黎彼得晚年住护老院，自今年3月已因中风卧床，最终身体机能衰退与世长辞。黎彼得晚年百病缠身，经济一度陷入拮据，据指生前曾获无线电视高层曾励珍、富商刘銮雄、契仔黄宗泽、余慕莲等先后施出援手。无奈他最终仍不敌病魔，结束了传奇的一生。黎彼得契仔黄宗泽接受《星岛头条》访问：「契爷离开咗我哋，虽然系好可惜，好不舍。但以契爷潇洒同笑看人生嘅性格，我相信佢都唔想大家唔开心。佢笔下嘅经典歌词，影视作品，笑声同佢嘅精神会永远陪伴住大家！」

刘丹叹可惜：佢好有才华

对于黎彼得病逝，刘丹以电话回复「星岛头条」，他透露钟志光探望过黎彼得，指对方情况不乐观，所以大家也有心理准备。谈到黎彼得为人好开朗，刘丹笑指对方成日「吹水wewe wetwet」，份人好开心，又有才华，更感叹对方离世好可惜，但认为生老病死无办法。

黎彼得近年多次因突发状况入急症室

黎彼得在节目中忆述，近年多次因突发状况被送往急症室，其中一次因肾脏问题到私家医院求诊的经历更令他捏一把冷汗。当时医生查看报告后，细心向他分析其肺部及肾脏的严重问题，并得知黎彼得没有购买医疗保险。考虑到私家医院深切治疗部每晚收费高达十万元，该名医生为免黎彼得因庞大医药费而破产，迅速安排救护车将他转送至公立的威尔斯亲王医院。黎彼得大赞对方是极具医德的仁医，并谦称自己只是普通市民，并非因为知名度而获得优待。

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黎彼得去年因流感引发呼吸困难入ICU

除了肾病困扰，黎彼得于2025年初亦曾因流感引发呼吸困难而须入住深切治疗部（ICU），情况一度非常危险。当时医生发现他肺部有花并要求通知家属，黎彼得致电儿子未获接听，幸得钟志光第一时间接载其子前往医院探望。住院期间，黎彼得被禁止下床，因大小便困难需要插尿喉，更因贫血而要输两包血。他坦言这次经历一世难忘，并特别感谢钟志光在其住院期间不停探望及买食物照顾，让他深刻体会到好友的情谊与健康的重要性。

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黎彼得2022年做「通波仔」手术

事实上，黎彼得的健康与经济问题早已有迹可寻。早在2022年，黎彼得曾因心脏问题入院进行俗称「通波仔」的手术，并有指他因此而离开《爱·回家之开心速递》剧组。当时面对沉重的手术费及生活费，有传经济拮据的黎彼得曾联络无线电视高层曾励珍求助。此外，黎彼得亦获得富商刘銮雄的慷慨资助解决了燃眉之急，加上契仔黄宗泽的接济，与传他获余慕莲借钱留医，才得以顺利度过难关。

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