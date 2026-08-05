黎彼得离世丨Peter哥中风前拍下多条影片 中气十足预测世界杯 一语成谶贴中西班牙夺冠

曾为填词人兼演员的黎彼得（Peter哥）今早（5日）因病离世，享年76岁，好友钟志光向《星岛头条》独家证实黎彼得的死讯。黎彼得近年凭在TVB处境剧《爱·回家之开心速递》饰演「豹叔」一角，深入民心。但黎彼得于2023年离巢后，近年转战YouTube频道，与钟志光主持节目《玖噏秘笈》。据悉黎彼得最后一次录影节目《玖噏秘笈》于3月9日，而《玖噏秘笈》最近一次更新黎彼得的影片，是在6月11日，片中他更大胆预测世界杯赛果。

黎彼得4月被曝光影片谈健康

近年健康每况愈下的黎彼得，曾透露百病缠身，除有贫血及糖尿病问题外，肾功能指数亦出现异常。黎彼得曾因流感引发严重呼吸困难，一度被紧急送入深切治疗部（ICU）抢救。黎彼得于今年4月公开的《玖噏秘笈》影片，当时见到他身形暴瘦，双颊凹陷，黎彼得笑指自己不仅清减，更因太瘦导致「裤头松脱」，而当众出丑十分尴尬。

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黎彼得赞女足好睇

黎彼得相隔两个月在6月11日公开，亦是黎彼得最近期的一条影片，见到当时的身形未算暴瘦，脸颊亦非凹陷，只是脸色偏黑，但中气十足，精神看起来不错，与钟志光大谈世界杯的球队、球员，甚至大赞近年的女足好睇，还睇好西班牙夺得世界杯冠军，一语成谶。

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