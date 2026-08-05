独家丨黎彼得因病离世享年76岁 钟志光揭3月时已中风 被封「鬼马词人」与许冠杰多合作

黎彼得离世丨香港乐坛殿堂级填词人、资深演员黎彼得（Peter、原名黎成就）于今早（5日）因病离世，享年76岁。其好友钟志光向《星岛头条》独家证实死讯，透露黎彼得自今年3月已因中风卧床，身体机能逐渐衰退，最终与世长辞，令人惋惜。

好友钟志光证实黎彼得死讯 透露最后岁月

钟志光在接受《星岛头条》访问时语气沉重，详细讲述了黎彼得离世前的身体状况。他表示，黎彼得晚年身体欠佳，今年初入住护老院。至3月1日凌晨，黎彼得在院内中风晕倒，此后一直卧床休养。钟志光忆述，在黎彼得5月13日生日当天，他曾前往探望并为他唱生日歌，惜当时黎彼得已无任何反应。钟志光感慨地说，在黎彼得中风前几天，两人还曾一同饮茶，当时黎彼得精神尚可，完全没有料到此后会天人永隔，因此没有留下任何遗言。

据悉，黎彼得的家人希望低调处理后事，目前尚未有任何安排。钟志光表示会尊重家属意愿，并对挚友的离去感到非常难过和不舍。

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黎彼得是乐坛「鬼马词人」与许冠杰创下辉煌时代

黎彼得原名黎成就，是香港乐坛举足轻重的人物。他并未受过高深教育，凭借个人才华与努力，在填词界闯出一片天。上世纪70年代，他获许冠杰（Sam Hui）赏识，两人展开了长达七年的合作，创作出大量脍炙人口的经典金曲。

他为许冠杰填写的歌词，大多反映市井生活，用词通俗、生动、鬼马，充满讽刺与幽默感，深受大众欢迎。这段「黄金组合」时期诞生的作品包括讽刺时弊类的〈半斤八両〉、〈加价热潮〉、〈卖身契〉；描写都市爱情与心声的〈浪子心声〉、〈梨涡浅笑〉；以及富含生活哲理的〈财神到〉、〈钱会继续嚟〉。这些歌曲不仅是粤语流行曲的代表作，更成为一个时代的文化印记，可惜后来二人反目收场，经典合作成为绝响。

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黎彼得与众多巨星合作 经典作品传颂至今

除了许冠杰，黎彼得的才华亦吸引了当时无数乐坛巨星与他合作，包括谭咏麟、张国荣、罗文、梅艳芳等。他为这些歌手创作的歌曲风格多变，同样成为传颂至今的经典。当中最具代表性的作品包括谭咏麟的〈爱人女神〉、〈天边一只雁〉与〈迟来的春天〉；张国荣的经典快歌〈Monica〉及〈第一次〉；罗文的前卫代表作〈激光中〉；以及梅艳芳的〈将冰山劈开〉。

黎彼得的词作产量丰富，据统计超过三百首，其作品横跨了整个粤语流行乐坛的辉煌时期，对香港流行文化的贡献不可估量。

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黎彼得甘草演员形象深入民心

除了填词人的身份，黎彼得亦是香港人熟悉的「甘草演员」。他自80年代起参与大量电视剧和电影的演出，多数饰演草根、诙谐的小人物角色。他在无线电视长寿剧集《爱·回家之开心速递》中饰演的「豹叔」一角，形象深入民心，深受观众喜爱。

黎彼得先生的离去，是香港乐坛及演艺界的一大损失。他留下的无数经典作品，将继续在广大乐迷和观众心中流传，永远怀念这位为我们带来无数欢笑与共鸣的「鬼马词人」。