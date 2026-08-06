庄思明最爱杨明够单纯：佢好易畀人呃同利用 爆老公曾经唔定性晚晚有约 忽然变宅男

杨明与大马拿督千金庄思明拍拖10年，日前终于在马来西亚结婚，盛大婚礼获不少圈中人到贺。二人在婚前接受查小欣YouTube频道「红查馆」访问，大谈十年情路。庄思明大爆杨明后生时相当贪玩活泼，与现在的宅男形象截然不同，笑言：「佢以前好活泼，好多朋友，好多节目，而家就宅好多，以前日日都出街。」杨明亦笑认自己长大了，觉得外面很嘈，宁愿静静地留在家。

庄思明欣赏杨明够单纯

庄思明亦分享选择杨明成为伴侣的原因，她说：「我觉得佢心地好单纯、好善良，其实我觉得佢份单纯可以系优点亦可以系缺点。尤其是我哋呢一行，佢咁单纯，其实佢好容易畀人呃啦，或者好易畀人利用。但亦都因为佢单纯，同佢相处你会觉得好舒服，你唔使咁多计谋，喺度谂嚟谂去，究竟系咪讲真话或者咩，佢系咁样就系咁样。」表示杨明隐藏不了真实感受，也很难说谎欺骗他人。庄思明又指杨明是个很乐天、孝顺，对家人和老人家都很好的人。而杨明亦大赞老婆心地好，连对昆虫都很有爱心，相信她不会是坏人。

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杨明与庄思明分隔两地反而感情升温

回忆起追求时的点滴，杨明透露二人曾在首辑《爱回家》时已相识，后来拍摄正剧时有更多接触，而开始有好感是在他到印度拍摄《打工挨世界》时升温。虽然分隔两地，但无阻爱火燃烧，反而因思念令感情变得更浓厚，每日「电话粥」一煲就是两、三个钟，像回到读书时期一样。杨明笑言：「返嚟香港，都差唔多知道大家嘅心意，其实可以话一拍即合。」

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庄思明嬲好友破坏求婚惊喜

提到求婚过程，杨明坦言惊喜欠奉。他本想在二人喜欢的餐厅，与一班好友见证下求婚，谁知身边的「多口朋友」太兴奋，竟提前向庄思明爆响口，连准备了戒指的计划都全盘托出。庄思明笑说：「我𠮶一刻其实系有少少忟憎，觉得你点可以破坏我嘅惊喜！」虽然惊喜被破坏，但二人早已认定对方，杨明更笑言：「我知道佢会答应，哈哈！我知道佢之前已经知啦。」

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走过十年高低，问到生育大计，二人都表示有共识，希望有小朋友。庄思明爆老公杨明想生一子一女：「因为佢好钟意女，最好一个仔一个女，因为有个女，就想有个仔去保护佢，哥哥照顾妹妹就啱喇。」庄思明亦表示想有个「好」字，流露出对未来家庭生活的憧憬。

庄思明陪伴杨明经历低谷修成正果：