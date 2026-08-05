郑欣宜金发长辫近况曝光 举V字手势笑容灿烂 曾亲口证实「就快」复出

39岁的歌手郑欣宜自2023年完成演唱会后一直停工休养，至今近三年未有出席公开活动。前日（3日）餐厅「华星冰室」在社交平台发布了郑欣宜的最新近照，曝光了她的近况。相片中，久未露面的郑欣宜染了一头抢眼金发，并将头发扎成一条长辫，身穿黑色上衣及牛仔褛。她在餐厅内对着镜头高举V字手势，笑容非常灿烂。餐厅在帖文中透露，郑欣宜日前低调现身该店享用早餐，并形容她「精神饱满、状态很好」，同时留言表示希望很快能在萤光幕前再次看到她的身影及听到她的歌声。

郑欣宜神隐3年多次复出未果

郑欣宜自2023年演唱会后便绝迹幕前，去年约满寰亚唱片后，更将个人社交平台的帖文全数清零。在她「神隐」期间，外界对其去向众说纷纭，甚至曾传出她秘密产子等消息，当时其经理人林珊珊曾对外回应，指欣宜「病咗疗伤之中」。过去曾多次传出她即将复出的消息，去年6月她原定参与内地综艺节目《歌手2025》作为复出头炮，但因彩排时发生意外而无奈取消演出。今年网上亦盛传她会参与《歌手2026》，惟最终名单上未见其名字，令复出计划一直遥遥无期。

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《东周刊》独家曝光郑欣宜在工厦排练

郑欣宜虽然正式复出日期尚未确定，但近期有种种迹象，显示郑欣宜正积极筹备重返幕前。除了在茶餐厅精神奕奕地拍照外，上月她曾被《东周刊》独家曝光了她的行踪，当时她在筲箕湾一幢工业大厦现身，以金发高孖辫造型与工作伙伴同行，在设有录音室及排练室的工厦内逗留近三小时，被指是为复出作秘密排练。此外今年5月有网民在九龙塘又一城商场偶遇郑欣宜，当被粉丝关心问及何时回归时，她亲口大方回应「就快！」。加上其圈中好友许廷铿早前受访时亦透露郑欣宜已在预备复出，粉丝纷纷估计即将可以再见到偶像。

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