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许靖韵打头阵空降佛山街头挑战《音乐召集令》60分钟完成召集任务 终极舞台解锁开心大叫：好癫呀

影视圈
更新时间：22:15 2026-08-05 HKT
发布时间：22:15 2026-08-05 HKT

英皇娱乐有份打造的全网首个街头音乐挑战微综艺《音乐召集令》，首集就去到佛山拍摄，并找来实力派女歌手许靖韵（Angela）打头阵。今次节目玩法创新，将舞台搬到街头，歌手要于陌生城市限时六十分钟，落区亲自召集观众，储够指定人数才可以解锁舞台唱歌，否则舞台即刻消失，挑战失败。整个召集过程完全冇剧本，绝对考真功夫！

许靖韵跑数个热点获途人激赞

Angela今次空降佛山千灯湖，由环宇城出发，沿路亲手派传单及专属手环，落力向路人介绍规则，诚意十足，大批市民都劲支持。为了达标，她更连跑保利水城时光汇及灯湖西街数个热点，不断拉人，认真又热血，获得不少途人激赞。

许靖韵街头Live魅力爆发

去到晚上九时，终极舞台正式于灯湖西街开幕。Angela换上黑色优雅短裙行红地毡出场，气氛即刻升温。最终点算入场人数成功达标，舞台全面解锁，挑战圆满成功，Angela开心到即场大叫：「好癫呀！」解锁舞台后，Angela即时火力全开，接连唱出《谢谢对不起》、《作贱》及《回到最爱的那天》三首歌曲，细腻唱功令全场听出耳油。现场逼满fans，不但台前企满人，就连商场二楼及外围都围满观众，气氛劲high，街头Live魅力完全爆发。

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