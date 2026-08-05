经典功夫童星释小龙事隔30年与周星驰重逢 揭曾于一场合见面 星爷三字显超强记忆力

周星驰（星爷）执导的电影《功夫女足》已于7月在内地上映，最新全国票房已突破22亿人民币，气势强劲，《功夫女足》定于8月13日在香港开画。周星驰的电影票房报捷，近日在网上公开一条片场花絮，见到昔日功夫童星释小龙，引起网民讨论。

释小龙6岁拍电影

当年只有6岁的释小龙，演出电影《笑林小子》系列，从而展开电影生涯。1995年释小龙曾到周星驰拍摄经典电影《回魂夜》的片场探班，二人拍摄合照，相隔30年再碰面，周星驰竟一眼认出释小龙，勾起不少昔日回忆。

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释小龙惊喜现身《功夫女足》剧组

在公开的花絮中，释小龙惊喜现身《功夫女足》剧组，周星驰一见面立即认出。释小龙说：「我小时候也去现场看过你拍戏。」周星驰展现出好记性回应：「《回魂夜》嘛。」可见对释小龙印象深刻。释小龙与周星驰开心握手寒暄的画面，一度引起大众好奇，是否电影中会出现释小龙客串。

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周星驰释小龙从未合作

事实上，释小龙与周星驰没有合作，释小龙今次到片场探班，主要是获《功夫女足》动作指导的好友秦鹏飞邀请，以私人身分前往叙旧。不少网民留言期望将来释小龙与周星驰有机会合作。

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周星驰《功夫女足》特辑精华：