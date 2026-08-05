Dear Jane「九月之约」重返澳门 银河综艺馆首设室内企位 超长延伸舞台乐迷零距离接触欢度追月夜

Dear Jane将于今年 9月26日（中秋节翌日）重返澳门，登陆澳门银河综艺馆带来全新概念主题演唱会《Dear Jane Fly you to the Moon Live》。这次演唱会，首次将户外音乐祭的自由与炽热氛围带入室内场馆，约定歌迷一齐欢渡一个追月夜。

Dear Jane演唱会以「追月」为核心概念

演唱会以「追月」为核心概念，由成员Nice亲自操刀构思主题。Nice说：「灵感源自中秋节翌日的追月传统，同时也是对乐队自2017年起，与澳门乐迷建立的深厚情缘作出浪漫呼应。月球既代表了极致的浪漫，也带有一种冰冷的孤独感，这正与Dear Jane标志性的音乐风格完美契合，既有治愈心灵的浪漫情歌，也有陪伴无数人度过孤独夜晚的摇滚呐喊。」

Tim分享超长延伸舞台实现零距离接触

配合演唱会主题，舞台设计亦一改以往，Tim分享说：「现场将会有超长式延伸式舞台，让我们可以随时与观众进行零距离接触。」在音乐编排方面，Jackal透露这场One-off 限定将彻底打破传统演唱会的框架，将户外音乐节的自由与多元风格注入室内。Dear Jane将对多首经典代表作进行前所未有的大胆改编，当晚将一次过展现截然不同的音乐面向，以呈现乐队在音乐上的无限可能性。

Howie指成功争取银河综艺馆首次室内企位

为了让乐迷彻底释放热情，Dear Jane 这次大胆打破场馆常规，成功争取到银河综艺馆的第一次室内企位。 Howie兴奋说：「以往中秋团圆，大家可能只会在家玩灯笼、食月饼，但今年希望带所有人将室外的音乐节氛围搬入室内，大家毫无束缚地一齐唱跳。」Howie更透露正构思了充满节日气氛的互动环节，届时台上台下将一齐玩灯笼、一齐食月饼追月，让场地瞬间化作最温暖的万人中秋派对。



