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方力申与NBA湖人球星里夫斯同枱食饭变身小粉丝 排队攞签名劲兴奋：佢嘅拼搏精神值得学习

影视圈
更新时间：20:45 2026-08-05 HKT
发布时间：20:45 2026-08-05 HKT

世界知名NBA洛杉矶湖人球星里夫斯（Austin Reaves）再度访港，应邀为其代言品牌邀请，前晚与球迷在欢迎晚宴聚会，方力申亦以香港游泳学校校长及前游泳运动员身份亮相，二人惺惺相惜交流，小方表示他不但爱游泳，也是一名极度热爱篮球的狂热者，以前都有参加明星篮球队作赛。前晚小方跟Austin Reaves同坐主家席，也像其他现场粉丝一样，排队索取里夫斯签名合照，十分兴奋。

里夫斯分享自身不被睇好经历

对于里夫斯这位现效力洛杉矶湖人队的NBA球星，小方十分赞赏，现场播放里夫斯成长之路，他睇得入神，小方表示：「因为他的球星之路充满波折经历，从不被睇好而曾落选，之后一路不放弃崛起成长，最后成为NBA湖人队核心球员，这种拼搏精神很值得年青人学习。」小方亦称他当初亦有同样经历，练水的时候亦不被睇好，后来都是一步步努力成为香港游泳代表。

方力申女儿运动兴趣由她选择

问到小方，他的女儿有其基因喜欢游水，会否也考虑让女儿打篮球?小方称会由女儿选择，不过要成为出色球员未免太辛苦，当兴趣的运动就好。

里夫斯以广东话「大家好！」打招呼

28岁的里夫斯虽然名气大但非常友善，入场后先以广东话打招呼：「大家好！」让球迷欢呼，席间更大谈他对香港十分喜爱，全晚更有求必应，与所有在场球迷及嘉宾签名合照，小方化身粉丝获得签名感到兴奋。

可宜郑锦兴难得奉旨拍拖撇下儿子

当晚可宜担任大会司仪，老公郑锦兴就以前中国香港篮球代表队队长身份出席晚宴，她表示以往做娱乐新闻活动居多，亦接触过影帝影后，但与NBA球星近距离接触好有新鲜感，意想不到球星Austin Reaves 十分随和友善，早上落机，行程紧密，原本应该很疲累，但竟然不介意走到每一围枱主动敬酒，而大会安排他与现场每一位签名、影合照都非常乐意。可宜透露难得可以与老公一齐工作，撇低阿仔，就像两夫妇奉旨拍拖。至于老公是前甲一篮球员，她亦少不免会陪老公一齐睇波，但实际上她睇唔明，反而阿仔虽然只有两岁亦开始识睇波，因为她会带阿仔睇老公打篮球，阿仔会手指指表现兴奋！

可宜儿子遗传爸爸运动基因

她说儿子比同年龄的小朋友高大，遗传了爸爸身手敏捷的基因，所以打算培养儿子打篮球的兴趣。至于老公有没有期望儿子将来成为篮球员，可宜称对方很明白做运动员的辛苦， 老公做过两次手部手术，又爆过两次肺，应不会舍得阿仔挨苦。

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