舒淇从未幻想与冯德伦拍拖：他每位女友我都很熟 罕揭求婚细节 嫌弃老公送礼最想收现金

50岁的舒淇近日接受内地综艺节目《毛雪汪》访问，分享与老公冯德伦由相识到结婚的种种趣事，大爆两人独特的相处模式。舒淇与冯德伦因1997年合作电影《美少年之恋》结缘，但做了十多年朋友，她坦言当初从未想过两人会发展成恋人：「完全没有，一点都没有，一丁点都没有！因为他一开始就有女朋友了，他每一位女朋友我都很熟。」后来因缘际会，在舒淇情绪低落时，冯德伦的陪伴让两人自然走近，并由男方主动提出交往，才正式从挚友升华为爱侣。

舒淇坦言对求婚零憧憬

舒淇在节目中透露两人当年结婚，冯德伦根本没有求婚，而她本人也毫无憧憬。舒淇在节目中直言：「我拍过太多爱情片、结婚片、求婚片，穿过太多婚纱了，对这些东西不会有惊喜，再怎么也没有戏里面那么浪漫。」2016年当两人在捷克布拉格拍摄电影《侠盗联盟》时，才临时决定结婚。由于来不及订制婚戒，冯德伦便亲手制作了「纸戒指」求婚，这份真诚的礼物，成为舒淇心中最难忘的回忆。

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舒淇拣最靓仔男神老公无份

舒淇分享二人婚后的相处模式，延续了好友时期的自在，舒淇形容是一种「互怼模式」及「互相内卷」。她笑言若看到对方有工作，自己也会萌生工作的念头，形成一种暗中较劲。当被问及合作过的男星中谁最靓仔，舒淇先反问：「包括我老公吗？」随后点名张国荣、刘德华和金城武，并打趣道：「所以我老公绝对不是……头三。」舒淇透露平日在家可以各自躺在梳化上煲剧、打机，无需刻意寻找话题，静静待在同一个空间，便是最舒服的陪伴。

舒淇宁要现金不爱名表做礼物

在节目中，舒淇忆述有次与冯德伦一同出席手表活动，基于工作需要，她称赞了数款手表很漂亮。没想到在周年纪念时，冯德伦竟拿著一个电子手表品牌的盒子送她，她打开后发现里面装的正是她当初赞赏过的名贵手表。冯德伦这种送礼方式，让舒淇觉得他实在是「直男」得可爱，更笑称：「还不如送我现金呢！」整个分享过程充满笑声，网民纷纷羡慕二人结婚多年，依旧恩爱如昔。

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