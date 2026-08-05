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V@BTS座驾挨撞要深夜徒步返酒店 粉丝铲爆经理人公司罔顾歌手安全

影视圈
更新时间：20:15 2026-08-05 HKT
发布时间：20:15 2026-08-05 HKT

韩国天团BTS（防弹少年团）的世界巡演《BTS WORLD TOUR ARIRANG》正杀回美国继续开骚，日前他们在纽约近郊的新泽西州城镇东卢瑟福（East Rutherford）开骚，完骚后驱车回纽约返回他们下榻的酒店休息，期间却发生交通意外，成员V（金泰亨）乘坐车辆遭后车追尾。虽然仅属轻微事故，但其公司却未再安排车辆接载，要V深夜在纽约徒步行返酒店，粉丝因此闹爆其公司HYBE罔顾艺人人身安全。事发时V所乘坐的车辆被后随车辆撞到车尾，当时随行保镖立即安排V离开肇事车辆，但就未有安排另一车辆接载V，反而要他徒步走回酒店。

V被HYBE长期打压？

虽然当时有数名保镖沿路护送着V，但毕竟当时正值深夜，加上BTS一直有狗仔队跟身，酒店门外亦有私生饭守候，让V自行走回酒店，恐怕会遭受滋扰。粉丝们因此纷纷狠批BTS所属经理人公司HYBE，指公司长期放任狗仔跟车、私生蹲守酒店，影响艺人休息。此前V曾因酒店外粉丝喧哗，以致演唱会当天他仅睡了不足2个半钟。有粉丝要求公司保障艺人安全、对事故进行取证及报警处理，当中更有粉丝乘机埋怨HYBE长期打压V（之前粉丝群已一直怀疑公司打压V和Jungkook，以防他们气势太强大会想单飞）。V本人则未有就事件作出回应，但之前他已曾多次呼吁歌迷不要到酒店守候。

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