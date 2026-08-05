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吴岱融67岁生日愿望抱孙：唔结婚生仔都得 钟淑慧儿子长大后清闲做直播寄托

影视圈
更新时间：20:15 2026-08-05 HKT
发布时间：20:15 2026-08-05 HKT

吴岱融和太太钟淑慧今日出席医美痛症中心开幕剪彩活动，同场还有几位《中年好声音》涂家尧、沈宗贤、侯静伊及郭伟伦成员。吴岱融将于本月22日迎来67岁生日，他表示，最紧要一家人齐整食餐饭已经足够。钟淑慧爆老公爱整蛊作怪，爱给她惊喜。问到钟淑慧最难忘是收到他送上的什么惊喜？她笑指，自己生日，他明明说好不回来，怎知突然出现：「我真的开心到会扑上前拥吻他。」

吴岱融儿子近30岁婚姻自己作主

儿子吴政桦已经接近30岁，问他们可有担心儿子的婚姻问题？二人表示，婚姻由儿子自己作住，毋需经他们过目，吴岱融说：「跟儿子说过，快点生个仔让我抱孙，毋需结婚也可以！（对未来新抱有何要求？）最紧要有钱，讲笑吧！最紧要爱锡他。」

吴岱融马来西亚餐饮连锁店只占少少股份

至于他门在马来西亚的餐饮连锁店生意？吴岱融表示，其实自己只是占一点点股份，只参与一点点食物改动意见及提供形象，没有参与打理业务。

钟淑慧抱开放态度愿与老公合作拍电影

此外，钟淑慧与崔加宝在网上做直播节目，纯粹让自己每星期有一点工作寄托，问她是否打算参与拍剧、主持或综艺节目？她指现在儿子已长大不用花时间照顾，又不用照顾老公，现在已经很清闲，做直播节目是看看是否可以衍生到其他工作：「现在抱开放态度，任何工作也会接，只想不要太辛苦又有钱赚！」问她想不想与老公合作拍电影吗？二人均指演员是很被动的，但有机会她也愿意。
 

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