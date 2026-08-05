肥妈联络社署副署长及演协支援张伟文 亲解「亚视魔咒」之谜：有信心铁三角评审继续

肥妈今日以代言人身份到粉岭出席医美痛症中心开幕剪彩活动。担任《中年好声音》评审的肥妈透露节目停办，意外触发大批电视迷翻查香港选秀节目的「历史」，竟揪出令人震惊的神级巧合！当年亚视举办的歌唱节目《亚洲星光大道》，正正是肥妈、周国丰以及张佳添组成「铁三角」评审团，但到了第4季却遭遇评审团大换血，只剩下肥妈孤军作战。没想到15年后，三位评审在《中年好声音》重聚，竟然再次在第4季迎来节目停播的命运。有网民留言：「原来连班底都有亚视魔咒！」、「历史总是惊人地相似」、「呢三位铁脚注定无法携手走到第5届！」

《中年好声音》铁三角组合很成功

肥妈受访时直指节目已经4年要唞一唞再开始，对于被指「铁三角」评审团两位男士冇得留低，令「魔咒」重现？肥妈表示，若《中》第五季开的话，那个做评审也没所谓，之前《亚洲星光大道》及《中年好声音》两个节目，铁三角组合做得很成功，做得成功是因为大家都齐心：「我觉得『魔咒』不会成事，一定有第五季，因为有很多广告客户追问，何时再开下一季，很多客户排队支持，找客或找赞助商难，现在是客户找上门，我有信心『铁三角』可以继续，当然也要老板点头。」

吴亦伟高分晋级争议

早前《中年好声音4》的吴亦伟被指咬字不正，仍有92分能晋级，网民质疑评审？肥妈笑指，因为后5集是用积分制，累计积分高便可以晋级，若有人喉咙痛影响成绩也没办法，问到有指吴亦伟似唱泰文歌仍高分？肥妈请大家可以问周国丰为何「观音开库」，又指出，《中年》参赛者毋需夺冠，入到30强已经当赢，他们也可以有很多工作，早前已经有人找肥妈问，现有参赛者的演出价钱，因有一些顾客表明要，现在预约好，以免参赛者获奖后加价。

肥妈鼓励张伟文加油

此外，对于早前《星岛头条》独家报道张伟文老人院被疏忽照顾的情况，肥妈表示，已经致电劳工及福利局副局长，将方俊的电话交给他，让他们互相联络，还有将方俊的电话交给演艺人协会联络，有社福局帮手张伟文可得到更好的协助，（你会去探望他吗？）他已不在老人院，会先致电方俊也会去见他：「我要叫张伟文加油！叻仔啲。」另外，肥妈透露，正与TVB洽谈新的饮食节目，同时会继续到不同地方演唱赚钱。