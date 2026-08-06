陈曼娜效力TVB逾廿年 月薪仅约万元倾续约只加3百 演零对白闲角还骚债尊严受损决离巢

TVB经典绿叶、人称「Manna姐」的圈中富婆陈曼娜，于60年加入电视圈，先后效力多间电视台，虽然在80年代中期曾因为对电视行业生厌，一度淡出演艺圈并移民加拿大，但最后敌不过「戏瘾发作」而复出。她于90年代签约TVB，塑造过无数经典绿叶角色，如《十月初五的月光》的「万朱莎华」。陈曼娜近年生活写意，居于红磡2500呎海景豪宅养尊处优、弄孙为乐。近日接受传媒访问，透露她效力TVB（无线电视）22年，月薪仅得11,000元，更因「唔够骚」面临赔钱窘境，最终自尊受损心死离巢。

陈曼娜视演员为终身职业

74岁的陈曼娜仍活跃于社交圈与登台活动，状态备受称赞，但与登台比赛，她最大的兴趣仍然是演戏。陈曼娜出道以来曾参演逾百部影视作品，她在剧中多扮演巴辣、拜金的贵妇，形象深入民心。她曾将演员这份工作视为终身职业，早年在物业投资，以及股票市场赚到钱后决定复出追梦，但可惜最后沦为连一句对白都没有的临时演员，令她自尊受挫并怀疑人生，最终心死离巢，并接受王维基以7倍高的薪酬的邀请过档港视，令她重拾尊严。

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陈曼娜生财有道无助星途

陈曼娜是投资高手，多年来靠投资地产累积了丰厚身家，是圈中公认的富婆，有指她身家逾亿元。不过，陈曼娜的富贵背景竟然无助她的演艺生涯。陈曼娜近日接受传媒访问表示，她以为有钱就可以不为五斗米折腰，做自己想做的事，于是在九十年代决定加入TVB追梦：「𠮶阵佢哋畀我一万元一个月，我谂自己唔系为赚钱，只系想有演出机会，所以谂都冇谂一口答应，一做就做咗22年，点知倾续约只系加咗300蚊人工，月薪是11,000蚊，仲要连高层都我唔志在钱，我系唔介意人工低，但系连演出机会都冇。」

陈曼娜因「唔够骚」放下身段「还骚债」

最令陈曼娜心灰意冷的是后期演出机会大减，甚至因「唔够骚」面临要赔钱给公司的窘境，只能放下身段到处求监制安排「行行企企」的无对白闲角来「还骚债」。陈曼娜直言，作为演员沦为连一句对白也没有的临时演员，令她自尊受挫并怀疑人生，最终决定心死离巢。她特别感谢王维基当年以七倍高薪邀请她过档HKTV，纵使该电视台最终未能成功发展，但此举已成功让她及一众对前路感到茫然失望的演员重拾自信与尊严。

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陈曼娜仔大女大享受半退休生活

陈曼娜教子有方，一对子女都是尖子，陈曼娜的女儿郑祖儿（Joie）毕业于耶鲁大学，现为牙医博士；儿子Allen则毕业于史丹福及哈佛大学，现在是纽约一间医院的心脏移植外科主管，与外籍太太Amy婚后诞下女儿。陈曼娜不用再为子女费心，如今无合约束缚已步入半退休状态，接戏与登台唱歌全凭兴趣，生活多姿多彩。除了每天游泳、慢跑保持健康外，股票投资更是她生活的一大重心；她笑言年轻时在股市交足学费后，近十年已练就出「零损手」的投资功力，就连受访时间也要专门安排在股市收盘之后，完美演绎出自由自在、知足常乐的富足退休生活：「我成日同自己讲唔好为老而忧虑，做人最紧要系自得其乐，做自己钟意嘅事，生活开心就唔需要为明天担忧。」

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