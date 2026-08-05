李修贤嘲周星驰无儿无女惹负评 公开道歉片避重就轻不提星爷 否认曾压榨对方

金像影帝李修贤日前在网上评论周星驰，指对方即使事业再成功，赚得多钱，但因「无儿无女、无家庭」，行事低调是「不敢见人，生怕出门被人打」，言论引起轩然大波，遭到网民猛烈批评。李修贤昨日（4日）透过社交平台发布影片向公众道歉，但全程未有向周星驰致歉。

李修贤人生第一次被骂惨

李修贤在影片中，首先恭贺周星驰的新电影《功夫女足》票房大卖，但话锋一转，李修贤自嘲说：「在这阵子我也拿了一个冠军，就是『被骂的冠军』。」李修贤坦言，这是他人生第一次被骂这么久。李修贤其后正式为自己的言论道歉：「我身为一个公众人物，不应该在公众场合讲这些话，令到观众朋友对我的反感。」李修贤承认自己的行为不当，并为此向社会大众致歉。

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李修贤否认压榨周星驰

对于网上流传李修贤与周星驰多年的恩怨，特别是关于「压榨周星驰」、「把他卖掉」等指控，李修贤在片中全盘否认：「这些都不是事实，我从来没有压榨过周星驰，也没有把他卖掉。」李修贤表示事情已过去30多年，很多细节已不想再提。

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李修贤道歉网民反应两极

然而，李修贤的公开道歉影片未获网民接受，认为李修贤道歉欠诚意，最应该向周星驰道歉，但李修贤却只字不提。网民留言评论：「被骂了才道歉」、「你不需要向大家道歉，你应该向星爷道歉，这才是发自内心的真诚道歉」。有人认为李修贤避重就轻因为周星驰没有表态：「因为星爷没骂他，网民骂了啊。」不过有网民认为李修贤只是发表自己的看法。

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