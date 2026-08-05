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中年好声音4丨前评审伍仲衡暗寸吴亦伟：以为唱紧泰文 避谈好友周国丰评分标准？

影视圈
更新时间：18:30 2026-08-05 HKT
发布时间：18:30 2026-08-05 HKT

《中年好声音4》十强选手、来自台湾的吴亦伟，早前在「突破之夜」凭一曲〈决战二世祖〉获得 92 分高分，惟其不纯正的广东话发音引起争议。事件持续发酵，连前评判伍仲衡（Harry、伍Sir）亦在社交平台发文，疑似暗讽吴亦伟的表演，他写道：「有朋友 send 咗条唱歌 YT 片俾我，我以为唱紧泰文，原来唱紧广东话」，更抵死地提议「不如直接唱 SoFa name 34321 33431 超级无敌估歌仔」，明显在嘲讽表演者的咬字不清，令观众如在「估歌仔」，帖文引起网民讨论。

伍仲衡二次创作疑嘲讽吴亦伟

事实上，吴亦伟的表现令评审团的标准备受质疑，尤其评判周国丰赞吴亦伟似台湾天王罗志祥，更给予 95 分高分，却直言：「佢唱紧咩呀，但我已经冇理喇」，此番「矛盾评语」彻底点燃网民怒火。伍仲衡随后更二次创作歌词：「我发音不太自然 你别皱眉 似是印尼 也像泰文...观众冇人听得懂 我其实唱乜X」，嘲讽意味极浓。此举获大批网民力撑，纷纷留言表示怀念他担任评判的日子：「非常怀念伍 sir 仍在做评判的日子」，伍仲衡亦回复表示：「用回味比怀念更贴切」，似乎也对现时的评审标准不敢苟同。不过当有网民留言：「但系你朋友（周国丰）就畀分畀到95分咁高！」却未见伍仲衡回应。另外，有吴亦伟的歌迷批评伍仲衡的言论，认为吴亦伟的广东话虽然不纯正，但仍努力学习，认为应给予更多鼓励。

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伍仲衡回味《中年好声音》日子频抽水？

虽然伍仲衡曾暗示无意回归《中年好声音》继续担任评审，但不时「抽水」的举动，令不少网民笑他「口里说不，身体却很诚实」。早前他曾传出因与 TVB 争签洪心怡而反面，但双方均已否认，而伍仲衡亦已改捧新人陈子晴。随著《中年好声音》将停办一年，有网民戏称伍仲衡恐怕有一段时间「冇得抽水」。然而，这次风波再次证明他在观众心中的地位，不少人期待他未来能再次坐上评审席，为乐坛带来更专业、公正的意见。

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