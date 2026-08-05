谢贤离世｜旧爱Coco疯狂发片惹反感 网民轰「没完没了」消费逝者 悼念四哥不忘P图

「四哥」谢贤于今年7月16日与世长辞，曾与谢贤展开长达12年忘年恋的40岁旧爱Coco，无视家属低调处理后事，不停高调拍片分享昔日与谢贤相恋时的点滴，近日最新影片，Coco重游上海外滩等与谢贤充满回忆的地点、配上感性独白感谢对方陪伴自己，但影片发布后却换来网民负评，指她过度消费逝者。

Coco被指持续拍片消费四哥谢贤

不少网民指出，谢贤的家人在丧亲后一直保持低调，相比之下，Coco频繁发片显得「没完没了」。有网民更质疑她不断爆料及营造深情形象的背后动机，认为她是在刷流量，实质是要直播带货吸金。网民纷纷留言：「看看谢家人甚么都不说」、「不拍怎么带货」、「要带货了，肯定要多多出镜」，对其频繁曝光的用意表示反感。其实谢贤仍在生时，Coco已经不停拍片透露与谢贤拍拖细节，内容包括她曾经去「雪卵」，但因为未有与谢贤结婚而放弃生育，另外，她亦提到谢贤当年为了给她一笔生活费，不惜卖掉谢霆锋送给父亲的劳斯莱斯来套现给她。

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网民质疑Coco悼念谢贤仍有心情修图

Coco拍片动机备受网民质疑外，网民发现在Coco上载的悼念谢贤短片里，她身后的栏杆出现了明显的弯曲变形，明显是用了修图调整身材。网民纷纷批评若然真的陷入失去旧爱的悲伤之中，根本不会有心情去仔细修饰影片画面，Coco的修图片被网民截图后，引来热烈讨论。

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